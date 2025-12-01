El Gobierno de los Estados Unidos anunció la suspensión de licencias de conducir para un grupo determinado de conductores. La medida endurece los protocolos de solicitud de este documento y obliga al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) a ser más estrictos durante el proceso.

Esta credencial es una de las más solicitadas en el país, ya que también se utiliza como un documento para verificar la identidad de las personas.

Es oficial: Estados Unidos suspende las licencias de conducir de estas personas

La licencia de conducir comercial es el documento que habilita a una persona a manejar vehículos comerciales de gran tamaño y peso, como camiones o autobuses. Durante muchos años fueron muy solicitados por inmigrantes indocumentados que llegaron al país, por lo que actualmente hay una gran cantidad de ciudadanos no residentes que se dedican a esta profesión.

Sin embargo, las autoridades federales realizaron una intervención y establecieron la suspensión de todas las licencias de las personas que no tienen un buen dominio del inglés. Esto se debe a que los agentes de DMV y la Administración Trump considera como riesgoso la carencia de buena comunicación por parte de estos conductores.

Varios estados suspenden las licencias de conducir comerciales de quienes no dominan el inglés y no tienen un estatus migratorio regularizado. Fuente: Archivo.

Si durante una inspección un conductor queda expuesto, será catalogado como “fuera de servicio” hasta regularizar los requisitos exigidos. Cada situación varía en base a lasa leyes estatales y las normas de DMV.

¿Cuáles son los estados que aplicaron esta normativa?