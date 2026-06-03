Si manejas en carretera, pon atención: hay una maniobra que millones de conductores hacen todos los días sin saber que puede costarte una multa que supera los 3,500 pesos.

No se trata de exceder la velocidad ni de hablar por teléfono. Es algo mucho más común y, por eso mismo, mucho más peligroso. Estados como Jalisco ya tienen la ley activa y las sanciones son reales. Te explicamos de qué se trata, cuánto te puede costar y cuándo sí está permitido hacerlo.

Esto es lo que ya está prohibido en carretera y puede generarte una multa de hasta 3,500 pesos

Rebasar en línea continua es la práctica en cuestión. Aunque para muchos conductores parece una decisión menor, la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco lo prohíbe de forma expresa en su Artículo 363, fracción V.

La razón es contundente: la línea continua en el pavimento no es decorativa, es una señal de que las condiciones del tramo, ya sea por curvas, poca visibilidad o zonas de riesgo, hacen peligroso invadir el carril contrario. Quien lo haga se expone a una sanción de entre 10 y 30 UMAs, lo que en 2026 equivale a un rango de aproximadamente 1,173 y 3,519 pesos.

Rebasar en línea continua no es una falta menor: la normativa de tránsito lo considera una maniobra de alto riesgo que puede derivar en sanciones económicas y accidentes graves. Fuente: Shutterstock

¿Cuándo sí puedes rebasar sin arriesgarte a una sanción? La respuesta está pintada en el asfalto

La regla es simple: si la línea es discontinua, el adelantamiento está permitido, siempre que haya suficiente visibilidad y no se ponga en riesgo a otros automovilistas . Si la línea es continua y sin interrupciones, el mensaje es claro: no hay condiciones seguras para rebasar en ese punto. Leer correctamente las marcas viales no solo te evita una multa, puede salvarte la vida.

Estas otras infracciones también te pueden costar caro en carretera

La misma ley contempla sanciones para otras conductas peligrosas al volante que también se detectan en operativos carreteros. Circular en sentido contrario, exceder los límites de velocidad, transitar por el acotamiento sin justificación y no usar cinturón de seguridad son faltas que pueden derivar en multas durante los patrullajes que se realizan en distintos puntos del estado, entre otras.

La recomendación es clara: conocer la ley de tránsito no es solo obligación de los conductores frecuentes de carretera, es responsabilidad de cualquiera que tome el volante.