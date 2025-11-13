El truco para que el ventilador tire aire frío

Argentina experimentará durante el fin de semana una fuerte ola de calor en donde las temperaturas tocarán los 31°. En este contexto, muchos eligen tener el aire acondicionado prendido por largas horas para climatizar el hogar, lo que se puede traducir en un gasto innecesario de energía.

Si bien el ventilador es un reemplazo ideal, existe una técnica que pocos conocen y que potencia su rendimiento para que ventile como si fuera un split.

Uno de los grandes problemas del ventilador es que cuando las temperaturas son muy altas el aire que circula es caliente. Para poder aplicar este truco se deben seguir unos simples pasos:

Abrir la ventana de la habitación a enfriar Colocar el ventilador frente a la corriente de viento y apuntando hacia dentro Poner botellas de agua congelada detrás del electrodoméstico

Los envases de hielo enfriarán el aire circulante para refrescar con mayor potencia.

Con la llegada del calor, muchos comienzan a sacar sus ventiladores del placard para combatir las altas temperaturas. Imagen: archivo.

A qué temperatura se debe poner el aire acondicionado

Al tener el aire acondicionado por largos periodos de tiempo se debe buscar la combinación entre eficiencia, la comodidad personal y el ahorro.

Según diversos estudios, la temperatura ideal se ubica entre los 24° y 26°, ya que por debajo del mínimo el motor del electrodoméstico debe trabajar de más. Por encima del límite puede ser incómodo e innecesario.

Dónde instalar el aire acondicionado en la casa

Al momento de instalar el aire acondicionado se debe buscar el lugar ideal para maximizar su eficiencia. Los consejos a seguir son los siguientes: