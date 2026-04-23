Los washlets o los inodoros inteligentes de origen japonés dejaron de ser una curiosidad futurista para convertirse en una de las tendencias más concretas de equipamiento del hogar. Su presencia crece en proyectos de arquitectura contemporánea y en viviendas que priorizan el confort, el diseño y la innovación tecnológica. Por eso, Argentina no es la excepción y poco a poco despedirse del papel higiénico en los baños será una tendencia habitual. El término washlet designa a una categoría de inodoros inteligentes que integran, en una sola unidad, las funciones del sanitario tradicional y del bidet. Su desarrollo tiene origen en Japón, donde su uso es parte de la vida cotidiana tanto en hogares como en espacios públicos. Desde hace décadas, esta tecnología fue expandiéndose hacia otros mercados y hoy gana terreno en Argentina con fuerza renovada. La clave de su propuesta está en la automatización y la personalización de la higiene personal. El chorro de agua es regulable en presión, temperatura y dirección, adaptándose a las preferencias de cada usuario. A eso se suma el secado con aire caliente, que completa el proceso sin necesidad de papel higiénico, una característica que hace suponer que este insumo podría dejar de ser imprescindible en el baño del futuro. Más allá de la limpieza con agua y el secado, los washlets incorporan una serie de prestaciones que los distinguen del sanitario convencional: Esta combinación de electrónica, diseño y automatización los posiciona como una de las innovaciones más visibles dentro del equipamiento sanitario moderno. La tecnología doméstica avanza sobre espacios que durante años permanecieron prácticamente al margen de la innovación. El baño es uno de ellos. En ese contexto, los washlets aparecen como una respuesta concreta a una demanda creciente por mayor confort, higiene y eficiencia en el hogar. Su adopción en Argentina está traccionada principalmente por proyectos de arquitectura de alto estándar y por consumidores que siguen tendencias globales en diseño de interiores. Sin embargo, la progresiva reducción de precios y la mayor disponibilidad en el mercado local apuntan a que, en los próximos años, esta tecnología podría alcanzar un público más amplio.