En el corazón de Andalucía, existe un paraje que aún se mantiene alejado del turismo masivo: los Baños de Vilo, ubicados en la comarca de La Axarquía, en la provincia de Málaga. Este pequeño paraíso combina lo mejor de la historia, la naturaleza y la tranquilidad, ofreciendo a sus visitantes una experiencia única. Los Baños de Vilo son un balneario natural situado junto al arroyo Guaro en la Axarquía malagueña. Sus aguas sulfurosas, magnésico-cálcicas y nitrogenadas emergen a una temperatura aproximada de 21 °C constante durante todo el año, lo que permite un baño relajante en plena naturaleza. Estas aguas han sido valoradas históricamente por sus propiedades beneficiosas para la piel y circulacion, y atraen a quienes buscan descanso, bienestar y experiencias de turismo rural en Andalucía. Aunque el uso de las aguas en la zona puede datar de tiempos antiguos, incluso del periodo musulmán, la estructura balnearia conocida como Baños de Vilo se consolidó desde al menos el siglo XVII, y su reputación se reforzó entre los siglos XVIII y XIX como destino termal en Andalucía. Hoy, los visitantes pueden conectar con siglos de historia termal mientras disfrutan del entorno natural y de sus aguas constantes a unos 21 °C que transmiten tranquilidad y bienestar. Además de sus aguas termales, la zona ofrece rutas de senderismo que permiten explorar la belleza natural de La Axarquía. Los visitantes pueden combinar la experiencia termal con caminatas por paisajes que aún conservan su carácter auténtico y poco explorado. Los Baños de Vilo están situados a unos 3,5 km del centro de Periana, en la comarca de La Axarquía, provincia de Málaga. Desde la ciudad de Málaga, se tarda aproximadamente 50 minutos en coche por la A-45 y la A-356. El acceso no tiene transporte público directo, por lo que es recomendable acudir en vehículo propio. Al llegar, los visitantes se encuentran con un entorno natural sin grandes infraestructuras turísticas, lo que constituye parte de su encanto auténtico Es importante tener en cuenta que, al ser un espacio natural y poco conocido, las instalaciones son básicas. Se recomienda llevar todo lo necesario para disfrutar de la jornada, incluyendo agua, comida y elementos de confort. La experiencia de sumergirse en estas aguas termales, rodeado de naturaleza y tranquilidad, compensa con creces cualquier falta de comodidades modernas. Aunque los Baños de Vilo siguen siendo un rincón poco masificado en febrero de 2026, su combinación de historia, naturaleza y aguas medicinales lo está situando entre los puntos de interés para viajeros que buscan destinos de turismo rural y bienestar en Andalucía. Por su accesibilidad gratuita y su singularidad, muchos expertos en viajes recomiendan visitarlo ahora, mientras conserva su carácter tranquilo lejos de las rutas turísticas tradicionales. Visitar los Baños de Vilo en Andalucía permite combinar historia, naturaleza y bienestar en un solo destino: un baño termal en un entorno natural restaurado y abierto al público. Ya sea para aliviar molestias físicas o simplemente desconectar del ritmo urbano, esta experiencia ofrece una forma única de conectar con la tradición termal malagueña y el paisaje de La Axarquía.