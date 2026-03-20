La presencia de un agujero en el centro de las banquetas plásticas puede pasar inadvertida, pero responde a criterios de diseño y funcionalidad. Lejos de ser casual, es clave para funciones técnicas y prácticas que optimizan su uso y seguridad. La explicación del diseño involucra aspectos de ingeniería y economía de materiales al mismo tiempo que tiene consideraciones ergonómicas y de higiene. Expertos consultados en el tema explican que su principal objetivo es distribuir de forma uniforme el peso en toda la superficie, lo que evita posibles grietas y prolonga su vida útil. Asimismo, el diseño circular ayuda a minimizar la concentración de tensiones, ya que uno cuadrado o con ángulos cerrados favorecería la aparición de fisuras estructurales. En la misma línea, juega un papel clave en la cotidianidad. Permite ser manipulada con una sola mano al servir como asa ergonómica. Esa característica facilita su transporte y la reorganización de mobiliario en el día a día. Otro de sus usos destacados es la facilidad para apilarlas. El hueco central evita la formación de vacío y de presión de aire entre las superficies. Se traduce en que al momento de separar las unidades sea más fácil porque no se adhieren unas a otras. El orificio también ayuda a mantener la ventilación y potenciar el drenaje de agua. En ambientes húmedos, sobre todo tras la limpieza, el agujero permite que los líquidos evacúen con rapidez. Esta función es especialmente útil en baños, cocinas y exteriores. Respecto a la fabricación, el hueco puede facilitar el proceso porque ayuda a que el plástico se distribuya y enfríe de forma más uniforme, lo que previene deformaciones grietas.