El debate sobre si la propina es obligatoria en Argentina volvió a instalarse con fuerza en redes sociales luego de la denuncia de una comensal que aseguró haber sido obligada a pagar un 10% adicional en un restaurante ubicado a metros del Obelisco. El caso generó indignación y reavivó una discusión frecuente entre consumidores y trabajadores gastronómicos.

La protagonista del episodio es Jazmín, una usuaria de X que relató que, tras almorzar con su familia, el restaurante le exigió una propina de $ 18.000, equivalente al 10% del total de la cuenta, pese a que manifestó su disconformidad con el servicio. El ticket, que mostraba el monto anotado a mano, se viralizó rápidamente y acumuló miles de comentarios.

Según explicó la joven, el consumo total fue de $180.940 y al momento de pagar le indicaron que debía abonar la propina de forma obligatoria. “Ni siquiera estuve conforme con la atención ni con la comida”, expresó en su publicación, que despertó reacciones encontradas y un fuerte cuestionamiento al accionar del comercio.

El debate por la propina obligatoria

El caso abrió un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios defendieron la propina como una práctica habitual y necesaria para complementar los ingresos del personal gastronómico, otros señalaron que exigirla o imponerla es un abuso hacia el consumidor.

Varios usuarios remarcaron que sugerir un monto es válido, pero marcarlo en la cuenta o exigirlo desnaturaliza el concepto mismo de propina. También surgieron críticas hacia los restaurantes que no pagan salarios acordes y trasladan esa responsabilidad directamente al cliente.

Un caso viral generó un debate sobre las propinas en Argentina.

¿Es obligatoria la propina en Argentina?

Desde el punto de vista legal, la propina no es obligatoria en Argentina . No forma parte del precio del servicio ni existe ninguna norma nacional o local que obligue al cliente a dejar un porcentaje determinado en bares o restaurantes.

La propina es considerada una gratificación voluntaria, basada en la satisfacción del cliente con la atención recibida. Por lo tanto, ningún comercio puede exigirla, imponerla ni incluirla automáticamente en la cuenta sin el consentimiento expreso del consumidor.

¿Qué dice la normativa vigente sobre la propina?

En Argentina, la propina no es obligatoria ni existe un porcentaje legal establecido, debido a que sigue siendo una gratificación voluntaria del cliente. El Decreto 731/2024 solo regula la forma de pago, habilitando que la propina pueda abonarse por medios electrónicos como tarjetas o billeteras virtuales, y asegurando que el dinero llegue íntegro al trabajador en un plazo máximo de 24 horas, sin retenciones ni costos para el empleador.

Además, la propina no es parte del salario, no genera aportes ni cargas sociales, y no puede ser gravada con impuestos. Aunque hubo intentos legislativos para hacerla obligatoria (como fijar un 10% en servicios de mesa), actualmente prima la voluntariedad, sin que los comercios puedan exigirla ni incluirla de manera compulsiva.

De acuerdo con la Ley de Defensa del Consumidor , el precio final debe ser claro, cierto y previamente informado. Cualquier cargo adicional que no haya sido acordado puede considerarse una práctica abusiva, especialmente si se presenta como obligatoria cuando no lo es.

Las propinas no son obligatorias en Argentina. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En ese sentido, los montos sugeridos, como el 10%, funcionan solo como referencia orientativa. El cliente tiene derecho a aceptar, modificarlo o directamente rechazar el total sin que eso implique una falta o una infracción.

Un tema que vuelve a generar polémica

Casos como el de Jazmín vuelven a poner en agenda la discusión sobre las condiciones laborales en el sector gastronómico, el rol del empleador y los límites entre la costumbre social y la obligación legal. Mientras tanto, especialistas coinciden en que la propina debe seguir siendo voluntaria y nunca una imposición encubierta.

El episodio ocurrido en pleno centro porteño no solo expuso una situación puntual, sino que también sirvió para aclarar una duda recurrente entre los consumidores: en Argentina, nadie puede obligarte a dejar propina, sin importar el porcentaje ni el lugar.