El nuevo proyecto de Elon Musk, que se estima costaría alrededor de 20.000 millones de dólares, captó la atención de expertos en transporte debido a su gran ambición y potencial para transformar de manera definitiva la movilidad intercontinental.

El magnate ha vuelto a sorprender al mundo con una propuesta audaz que puede cambiarlo todo: construir un túnel submarino que conecte Londres y Nueva York en tan solo 54 minutos.

La monumental propuesta de Elon Musk

El reconocido Elon Musk ha compartido a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), su postura sobre la construcción del túnel. Manifestó que su empresa, The Boring Company, podría ejecutar el proyecto por “1000 veces menos dinero” que el costo inicialmente estimado.

Elon Musk busca construir un túnel submarino que conecte Londres y Nueva York en tan solo 54 minutos. (foto: Shutterstock). Shutterstock

En su tweet, había declarado: “@boringcompany podría hacerlo por 1000X menos dinero”. Esta afirmación suscitó tanto entusiasmo como escepticismo, considerando la magnitud del proyecto, que implica retos técnicos y financieros relevantes.

El extenso túnel submarino permitiría que los trenes alcancen velocidades teóricas de hasta 4.828 Km/h (3.000 mph), gracias a un sistema de vacío que eliminaría casi por completo la resistencia del aire.

El destacado gurú tecnológico opinó que, “al crear un vacío dentro del túnel y utilizar vehículos presurizados, los trenes podrían alcanzar teóricamente más de 4.828 km/h”. Esto implica que el trayecto entre las dos ciudades, que actualmente dura aproximadamente siete horas en avión, podría completarse en menos de una hora, transformando así la manera en que los individuos cruzan el Atlántico.

El nuevo proyecto de Elon Musk y su vínculo con el Hyperloop

El concepto del Hyperloop implica cápsulas presurizadas que se desplazan a través de tubos casi al vacío, lo cual es similar a lo que Musk propone para el túnel entre Londres y Nueva York. Sin embargo, las dificultades técnicas asociadas con la construcción de un sistema bajo el océano son mucho mayores debido a la profundidad y las condiciones del lecho marino del Atlántico.

El nuevo proyecto tiene precedente, dado que se alinea con la visión más amplia de Musk sobre el futuro del transporte, especialmente su concepto del Hyperloop, un sistema de transporte terrestre de alta velocidad que ha sido objeto de atención desde su presentación en 2013.

Aunque el Hyperloop se centra en trayectos terrestres, la idea de un túnel transatlántico representa una extensión lógica de esta tecnología. Mientras que el Hyperloop busca alcanzar velocidades cercanas a los 1.200 Km/h, el túnel submarino propuesto por Musk apunta a superar esas cifras significativamente.

Desafíos financieros y técnicos del túnel submarino de Elon Musk

Pese al entusiasmo que generó la propuesta del magnate, existen múltiples desafíos que deben abordarse antes de que este proyecto pueda convertirse en realidad. La construcción de un túnel submarino implica no solo enormes costos financieros, sino también complejidades técnicas relacionadas con la ingeniería subacuática y la seguridad estructural. Expertos han indicado que el costo inicial estimado de 20 mil millones de dólares podría ser solo una fracción del costo real al considerar todos los factores involucrados.

Asimismo, aunque Elon Musk posee experiencia con proyectos como el Vegas Loop, un sistema subterráneo diseñado para aliviar la congestión del tráfico en Las Vegas, los desafíos asociados con un túnel transatlántico son considerablemente más complejos. Las preocupaciones sobre el impacto ambiental y los riesgos asociados con las condiciones climáticas también desempeñan un papel crucial en la viabilidad del proyecto.

Adiós a los aviones: implicaciones de cara al futuro

A fin de cuentas, la propuesta de Elon Musk para construir un túnel submarino entre Londres y Nueva York es una idea colosal que promete cambiar los viajes para siempre. Aunque enfrenta numerosos obstáculos técnicos y financieros, su visión sigue capturando la imaginación pública y desafiando las normas establecidas en el transporte global. Con este proyecto, Musk continúa empujando los límites de lo posible en la ingeniería y la movilidad humana.

Si Musk logra llevar a cabo su nuevo y ambicioso proyecto, no solo transformará la forma en que las personas viajan entre Londres y Nueva York, sino que también podría establecer un nuevo estándar para el transporte intercontinental. La oportunidad de viajar a través del océano en menos tiempo que un vuelo comercial convencional podría hacer obsoletos ciertos aspectos de la aviación internacional.

Pruebas y financiamiento del túnel submarino de Musk en marcha

El proyecto atrae la atención de autoridades y empresas de transporte, que analizan su impacto en el comercio transatlántico y la economía global. La sostenibilidad y seguridad son claves en la evaluación.Expertos en ingeniería subacuática debaten sobre la factibilidad del túnel. La diferencia en costos entre estimaciones iniciales y reales podría ser significativa, afectando la decisión de inversión de Musk.