España enfrenta un déficit creciente de conductores profesionales y el Gobierno ha decidido acelerar una de las principales soluciones: facilitar el acceso a licencias para camioneros extranjeros. La medida busca cubrir una demanda urgente en el sector del transporte, clave para la economía. En este contexto, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha impulsado la agilización del canje de carnés, con un sistema que ya permitió superar los 15.500 trámites el pasado año y que ahora se apoya en una tramitación completamente digital para reducir tiempos y burocracia. España necesita actualmente más de 20.000 conductores profesionales, una cifra que el propio Gobierno califica como “alarmante” y que podría aumentar si no se adoptan medidas urgentes. El canje de permisos de conducir de tipo C (camión) y D (autobús) ha crecido un 12% en 2025, pasando de 13.903 en 2024 a 15.589. En total, más de 15.500 carnés fueron canjeados el último año, reflejando el peso de esta vía para cubrir vacantes. El país con mayor número de profesionales que han accedido al canje es Perú, seguido de Marruecos y Colombia. La normativa comunitaria reconoce este mecanismo y permite que los permisos obtenidos sean válidos en todo el territorio de la Unión Europea. Desde mayo de 2025, la DGT implantó un procedimiento totalmente online para el canje de permisos de conducción de terceros países con los que España mantiene convenios bilaterales. El nuevo sistema permite realizar la solicitud a través de un formulario web, eliminando el principal obstáculo previo: la dificultad para conseguir una cita presencial. El objetivo es agilizar el proceso y mejorar la calidad del servicio. España mantiene actualmente acuerdos con 33 países extracomunitarios. Los conductores extranjeros con residencia en España pueden canjear su permiso siempre que cumplan los requisitos administrativos, que exista convenio con su país de origen y que el carné haya sido obtenido antes de adquirir la residencia legal. En el caso de los permisos tipo C y D, generalmente se exige superar una prueba teórica y/o práctica. Sin embargo, existe una excepción con Marruecos: desde abril de 2024 se eliminó el examen teórico, por lo que solo es necesario realizar la prueba práctica. Además, todos los conductores deben contar con el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), imprescindible para ejercer en el transporte de mercancías o viajeros y que acredita la cualificación necesaria para conducir este tipo de vehículos en vías públicas españolas.