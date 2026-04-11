En los últimos años, los trucos caseros de limpieza han ganado fuerza por su bajo costo y facilidad. Uno de los más comentados es el uso de vodka mezclado con agua en un spray, aplicado en el baño para mejorar la higiene y el olor. Aunque puede parecer inusual, esta práctica tiene respaldo en las propiedades del alcohol. Expertos en limpieza doméstica explican que el vodka, por su composición, puede actuar como desinfectante y neutralizador de olores en distintas superficies. El spray de agua con vodka en el baño se utiliza como una solución casera para desinfectar y eliminar olores. La mezcla suele prepararse con partes iguales de agua y vodka en un atomizador, lo que permite aplicarla de forma rápida sobre superficies como el inodoro, el lavamanos o los azulejos. El efecto se debe al contenido de alcohol (etanol), que ayuda a eliminar bacterias responsables de los malos olores. Además, el vodka tiene un olor neutro y se evapora rápido, lo que evita residuos y deja una sensación de limpieza. Por eso, el vodka como limpiador casero se usa también para retirar manchas de jabón, moho o grasa en el baño. El vodka para eliminar olores en el baño funciona porque el alcohol actúa sobre los microorganismos que generan el mal olor. Al entrar en contacto con estas bacterias, las reduce, lo que disminuye la fuente del problema y no solo lo disimula. Otro punto clave es su rápida evaporación. A diferencia de algunos productos de limpieza, el vodka no deja fragancias fuertes ni residuos químicos. Esto permite que el ambiente quede más fresco sin saturar el aire. Incluso, en algunos casos, se le agregan aceites esenciales para mejorar el aroma sin perder su efecto desinfectante. El uso del vodka en la limpieza del hogar no es nuevo. Durante años, se ha empleado como alternativa al vinagre en distintas tareas domésticas, desde limpiar vidrios hasta desinfectar superficies. Su alto contenido alcohólico, cercano al 40%, lo convierte en una opción práctica para estas funciones. Con el tiempo, este conocimiento se trasladó al baño, uno de los espacios donde más se busca controlar bacterias y olores. El formato en atomizador facilitó su uso diario, lo que impulsó su popularidad en redes y recomendaciones de expertos en limpieza. También se ha extendido a otros usos, como refrescar telas, eliminar olores en zapatos o limpiar superficies delicadas. En todos los casos, la clave está en su capacidad para actuar como desinfectante ligero y evaporarse sin dejar rastros visibles.