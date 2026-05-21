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La Argentina avanzó en un nuevo acuerdo estratégico con Estados Unidos para reforzar la vigilancia del Atlántico Sur mediante la incorporación de aeronaves militares, drones y sistemas de monitoreo de última generación. El convenio contempla transferencia tecnológica, entrenamiento especializado y nuevas herramientas de control marítimo para la Armada Argentina.
El programa tendrá una duración de cinco años y fue firmado en la Base Aeronaval Comandante Espora, en el marco de una iniciativa impulsada por el Departamento de Defensa estadounidense orientada a fortalecer la seguridad marítima y el monitoreo sobre la Zona Económica Exclusiva argentina.
Cómo serán las nuevas aeronaves militares
El núcleo del acuerdo es la llegada de dos aeronaves Textron B-360ER MPA, aviones especialmente preparados para:
- Vigilancia oceánica.
- Patrullaje marítimo.
- Reconocimiento aeronaval.
- E identificación de embarcaciones.
Estas plataformas están desarrolladas sobre la estructura Beechcraft King Air 360ER y cuentan con tecnología ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), utilizada para tareas avanzadas de inteligencia y monitoreo.
Según la información oficial, una de las aeronaves llegará a la Argentina en diciembre de este año, mientras que la segunda arribará a mediados de 2027.
La tecnología que incorporarán los aviones
Las nuevas aeronaves estarán equipadas con:
- Radares de búsqueda de superficie.
- Sensores infrarrojos.
- Comunicaciones satelitales.
- Sistemas AIS para identificación automática de buques;
- Enlaces de datos.
- Y plataformas integradas de comando y control.
El acuerdo también contempla:
- Drones de vigilancia marítima.
- Sistemas electroópticos.
- Simuladores de entrenamiento.
- Y modernización de aeronaves ya operativas dentro de la Aviación Naval argentina.
Entre las incorporaciones aparece el sistema Wescam MX-10, una cámara multiespectral de alta definición utilizada para reconocimiento e identificación de embarcaciones en operaciones marítimas.
El foco sobre el Atlántico Sur y la pesca ilegal
Uno de los principales objetivos del programa es fortalecer el control sobre el Mar Argentino y mejorar el monitoreo de embarcaciones que operan cerca de la milla 200.
Fuentes vinculadas al acuerdo remarcan que la iniciativa busca ampliar las capacidades de vigilancia frente a:
- Pesca ilegal.
- Tráfico marítimo.
- Actividades no autorizadas.
- Y amenazas sobre recursos estratégicos del Atlántico Sur.
En particular, el Gobierno considera prioritario reforzar los controles sobre flotas pesqueras extranjeras que operan cerca de aguas jurisdiccionales argentinas.
Una alianza militar y tecnológica de cinco años
El convenio forma parte de los mecanismos de cooperación previstos por la Sección 333 del Departamento de Defensa de Estados Unidos, un programa destinado a entrenar y equipar fuerzas armadas extranjeras para enfrentar desafíos de seguridad compartidos.
Además de las nuevas aeronaves, el acuerdo incluye:
- Transferencia de tecnología.
- Entrenamiento militar especializado.
- Cooperación logística.
- Y asistencia operativa para tareas de vigilancia marítima.
Desde la Embajada de Estados Unidos en Argentina definieron el proyecto como una “alianza estratégica” para reforzar la seguridad regional y el monitoreo oceánico en el Atlántico Sur.