La Argentina avanzó en un nuevo acuerdo estratégico con Estados Unidos para reforzar la vigilancia del Atlántico Sur mediante la incorporación de aeronaves militares, drones y sistemas de monitoreo de última generación. El convenio contempla transferencia tecnológica, entrenamiento especializado y nuevas herramientas de control marítimo para la Armada Argentina.

El programa tendrá una duración de cinco años y fue firmado en la Base Aeronaval Comandante Espora , en el marco de una iniciativa impulsada por el Departamento de Defensa estadounidense orientada a fortalecer la seguridad marítima y el monitoreo sobre la Zona Económica Exclusiva argentina.

Cómo serán las nuevas aeronaves militares

El núcleo del acuerdo es la llegada de dos aeronaves Textron B-360ER MPA, aviones especialmente preparados para:

Vigilancia oceánica.

Patrullaje marítimo.

Reconocimiento aeronaval.

E identificación de embarcaciones.

Estas plataformas están desarrolladas sobre la estructura Beechcraft King Air 360ER y cuentan con tecnología ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), utilizada para tareas avanzadas de inteligencia y monitoreo.

Según la información oficial, una de las aeronaves llegará a la Argentina en diciembre de este año, mientras que la segunda arribará a mediados de 2027.

La tecnología que incorporarán los aviones

Las nuevas aeronaves estarán equipadas con:

Radares de búsqueda de superficie.

Sensores infrarrojos.

Comunicaciones satelitales.

Sistemas AIS para identificación automática de buques;

Enlaces de datos.

Y plataformas integradas de comando y control.

El acuerdo también contempla:

Drones de vigilancia marítima.

Sistemas electroópticos.

Simuladores de entrenamiento.

Y modernización de aeronaves ya operativas dentro de la Aviación Naval argentina.

Entre las incorporaciones aparece el sistema Wescam MX-10, una cámara multiespectral de alta definición utilizada para reconocimiento e identificación de embarcaciones en operaciones marítimas.

El foco sobre el Atlántico Sur y la pesca ilegal

Uno de los principales objetivos del programa es fortalecer el control sobre el Mar Argentino y mejorar el monitoreo de embarcaciones que operan cerca de la milla 200.

Fuentes vinculadas al acuerdo remarcan que la iniciativa busca ampliar las capacidades de vigilancia frente a:

Pesca ilegal.

Tráfico marítimo.

Actividades no autorizadas.

Y amenazas sobre recursos estratégicos del Atlántico Sur.

En particular, el Gobierno considera prioritario reforzar los controles sobre flotas pesqueras extranjeras que operan cerca de aguas jurisdiccionales argentinas.

Una alianza militar y tecnológica de cinco años

El convenio forma parte de los mecanismos de cooperación previstos por la Sección 333 del Departamento de Defensa de Estados Unidos, un programa destinado a entrenar y equipar fuerzas armadas extranjeras para enfrentar desafíos de seguridad compartidos.

Además de las nuevas aeronaves, el acuerdo incluye:

Transferencia de tecnología.

Entrenamiento militar especializado.

Cooperación logística.

Y asistencia operativa para tareas de vigilancia marítima.

Desde la Embajada de Estados Unidos en Argentina definieron el proyecto como una “alianza estratégica” para reforzar la seguridad regional y el monitoreo oceánico en el Atlántico Sur.