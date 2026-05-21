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La Argentina avanzó en un nuevo acuerdo estratégico con Estados Unidos para reforzar la vigilancia del Atlántico Sur mediante la incorporación de aeronaves militares, drones y sistemas de monitoreo de última generación. El convenio contempla transferencia tecnológica, entrenamiento especializado y nuevas herramientas de control marítimo para la Armada Argentina.

El programa tendrá una duración de cinco años y fue firmado en la Base Aeronaval Comandante Espora, en el marco de una iniciativa impulsada por el Departamento de Defensa estadounidense orientada a fortalecer la seguridad marítima y el monitoreo sobre la Zona Económica Exclusiva argentina.

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Cómo serán las nuevas aeronaves militares

El núcleo del acuerdo es la llegada de dos aeronaves Textron B-360ER MPA, aviones especialmente preparados para:

  • Vigilancia oceánica.
  • Patrullaje marítimo.
  • Reconocimiento aeronaval.
  • E identificación de embarcaciones.

Estas plataformas están desarrolladas sobre la estructura Beechcraft King Air 360ER y cuentan con tecnología ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), utilizada para tareas avanzadas de inteligencia y monitoreo.

Según la información oficial, una de las aeronaves llegará a la Argentina en diciembre de este año, mientras que la segunda arribará a mediados de 2027.

La tecnología que incorporarán los aviones

Las nuevas aeronaves estarán equipadas con:

  • Radares de búsqueda de superficie.
  • Sensores infrarrojos.
  • Comunicaciones satelitales.
  • Sistemas AIS para identificación automática de buques;
  • Enlaces de datos.
  • Y plataformas integradas de comando y control.

El acuerdo también contempla:

  • Drones de vigilancia marítima.
  • Sistemas electroópticos.
  • Simuladores de entrenamiento.
  • Y modernización de aeronaves ya operativas dentro de la Aviación Naval argentina.

Entre las incorporaciones aparece el sistema Wescam MX-10, una cámara multiespectral de alta definición utilizada para reconocimiento e identificación de embarcaciones en operaciones marítimas.

El foco sobre el Atlántico Sur y la pesca ilegal

Uno de los principales objetivos del programa es fortalecer el control sobre el Mar Argentino y mejorar el monitoreo de embarcaciones que operan cerca de la milla 200.

Fuentes vinculadas al acuerdo remarcan que la iniciativa busca ampliar las capacidades de vigilancia frente a:

  • Pesca ilegal.
  • Tráfico marítimo.
  • Actividades no autorizadas.
  • Y amenazas sobre recursos estratégicos del Atlántico Sur.

En particular, el Gobierno considera prioritario reforzar los controles sobre flotas pesqueras extranjeras que operan cerca de aguas jurisdiccionales argentinas.

Una alianza militar y tecnológica de cinco años

El convenio forma parte de los mecanismos de cooperación previstos por la Sección 333 del Departamento de Defensa de Estados Unidos, un programa destinado a entrenar y equipar fuerzas armadas extranjeras para enfrentar desafíos de seguridad compartidos.

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Además de las nuevas aeronaves, el acuerdo incluye:

  • Transferencia de tecnología.
  • Entrenamiento militar especializado.
  • Cooperación logística.
  • Y asistencia operativa para tareas de vigilancia marítima.

Desde la Embajada de Estados Unidos en Argentina definieron el proyecto como una “alianza estratégica” para reforzar la seguridad regional y el monitoreo oceánico en el Atlántico Sur.