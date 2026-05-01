El presidente Yamandú Orsi participó este viernes en una reunión virtual con los mandatarios del Mercosur y representantes de la Unión Europea —con la ausencia de Lula da Silva por motivos de salud— por la entrada en vigencia provisional desde el 1º de mayo del acuerdo entre ambos bloques. En el encuentro también estuvieron la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, según informó la Presidencia. Tras participar en el acto por el 1º de mayo organizado por el PIT‑CNT, Orsi afirmó que se trata de “una primera instancia” de vigencia del acuerdo y destacó el carácter positivo del encuentro, en el que se plantearon “ideas, objetivos y una hoja de ruta” para que el tratado se traduzca en “más trabajo, más comercio y una línea de vínculo con Europa”. El mandatario señaló que el acuerdo abre oportunidades comerciales en un contexto global donde el proteccionismo avanza, y expresó “muchas” expectativas por sus efectos. También indicó que entre los socios del Mercosur se está conversando la distribución de las cuotas de exportación hacia Europa y se mostró dispuesto a reunirse con industriales preocupados por el impacto en las empresas ante la falta de definiciones sobre esos cupos.