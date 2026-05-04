El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, realizó este sábado una visita al portaaviones nucleares USS Nimitz, que se encontraban en aguas internacionales, en una actividad organizada por la embajada de Estados Unidos en Montevideo. La comitiva gubernamental fue trasladada desde la base aérea Nº1 en Carrasco en un avión militar estadounidense, de donde viajaron hacia la nave para realizar el recorrido. Durante la visita, Orsi destacó la magnitud y la especificidad de la plataforma naval: “Algo muy desconocido. Más de lo que uno mira en televisión o en películas no hay otro contacto. Es una tecnología y una forma de concebir la bastante defensa diferente a lo que tenemos nosotros, a la infraestructura que tenemos por acá, pero también a la visión geopolítica oa la dimensión de la cosa”, dijo el presidente en declaraciones a Canal 5. La presencia de la flotilla y la apertura del USS Nimitz a mandatarios de la región no es aislada: la misma nave fue visitada en los últimos días por los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Chile, José Antonio Kast.