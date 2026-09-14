Los 99 de Mirtha Legrand: su secreto para mantenerse más diva que nunca y con buena salud

Mirtha Legrand recibió el alta médica del Sanatorio Mater Dei y regresó a su domicilio de la avenida del Libertador. La icónica conductora finalizó su internación tras atravesar un cuadro de bronquitis, ya que los médicos de la institución firmaron la autorización para que regrese a su hogar.

La internación de la diva nacional se produjo a principios de la semana previa tras presentar síntomas respiratorios. La ausencia en sus compromisos televisivos encendió las alarmas en el ambiente artístico de manera inmediata y el diagnóstico inicial requirió un monitoreo constante por parte de los profesionales del centro de salud.

El cuadro clínico provocó una fuerte preocupación en sus seguidores, amigos y entorno familiar durante varios días. Las complicaciones derivadas del estado gripal obligaron a suspender la grabación habitual de su programa semanal. Por eso, su nieta Juana Viale debió asumir la conducción del ciclo televisivo durante el fin de semana.

¿Cómo está la salud de Mirtha Legrand?

Los profesionales confirmaron que la diva continuará la fase de recuperación de salud dentro de su hogar. El parte firmado por el doctor Enrique Echagüe detalló una evolución positiva en los síntomas presentados y ahora el objetivo principal es retomar sus tareas habituales en el menor tiempo posible.

La familia Legrand-Tinayre emitió un comunicado oficial para agradecer la labor de todo el cuerpo de salud. El documento destacó el trabajo del equipo de enfermeras y del médico de cabecera Guillermo Semeniuk y también resaltaron la calidad humana y el profesionalismo brindado durante los días de internación.

Mirtha Legrand ya fue dada de alta.

El comunicado oficial de los profesionales que atendieron a Mirtha Legrand

La conductora de noventa y nueve años mantuvo un excelente estado de ánimo durante todo el tratamiento. Sus allegados señalaron que realizó sesiones diarias de kinesióloga, recibió la visita de sus afectos cercanos y confirmaron que la estrella de la televisión ya descansa tranquila en su departamento.

El Sanatorio Mater Dei despidió a la paciente luego de completar el esquema de antibióticos recetado. Las autoridades del centro porteño agradecieron las muestras de afecto enviadas por el público en general y remarcaron que la salud de la famosa conductora de los almuerzos evoluciona sin presentar complicaciones adicionales en su cuadro.