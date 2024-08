Los dólares de la soja: la oportunidad que se abre por la caída de precios

En medio de la caída generalizada de los activos financieros que marcó este lunes, emerge una oportunidad para las principales exportaciones argentinas. El debilitamiento del dólar puede dar un impulso a los exportadores de granos.

La soja, el maíz y el trigo en el mercado de Chicago operaron dispares pero con variaciones menores al 1% contra la rueda anterior, lo que los mantuvo estables con comparación con los activos financieros que sufrieron caídas generalizadas.



Al cierre de la jornada, todos los cultivos se vieron beneficiados por la caída del dólar contra otras monedas y el derrumbe de los mercados bursátiles en el mundo.

Según datos del Indec, el complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, en 2023 representó el 50,1% de las exportaciones, siendo la harina de soja el principal producto exportado (12% del total) y el maíz el segundo (11% del total).



Cierres de Bolsas del mundo hoy pic.twitter.com/txPaM405iV August 5, 2024

Qué pasó con los granos

En la apertura de la jornada, los contratos de soja continuaron a la baja, en especial los más próximos. Sin embargo, a lo largo de la jornada revirtieron la tendencia y recuperaron terreno. Los de agosto, por ejemplo, se ubicaron en u$s 379, lejos de los u$s 428 a los que operaba hace exactamente un mes atrás.

En el sentido contrario se manejaron los contratos a mayor plazo. Los de septiembre subieron a u$s 378 la tonelada, aunque aún están lejos de los u$s 413 de hace un mes atrás.

El maíz mantuvo una tendencia más sostenida al alza y los contratos en Chicago operaron en u$s 154,13. El caso del trigo imitó la tendencia de la soja con precios a la baja en los contratos más cercanos, pero con subas en los más distantes. Por ejemplo, los contratos de septiembre del trigo son a u$s 198 mientras que los de diciembre se fijaron en u$s 207 y los de marzo a u$s 214.

"Lo que le da sostén a los commodities respecto del mercado financiero es el debilitamiento del dólar respecto de las principales monedas del mundo", explicó Emilce Terré, de la Dirección de Informes y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Terré se refiere al índice dólar, que pondera la moneda estadounidense contra una canasta de otras monedas del mundo. El mismo tocó su menor nivel desde enero. Esto se debió en parte a la acelerada suba del yen japonés tras la suba de tasas del Banco de Japón que explicó algo del golpe que sufrió ese mercado.

La especialista agregó que "dado que los commodities agrícolas cotizan en dólares, esta caída de esa moneda se lee como una abaratamiento de los como que podría impulsar la demanda".

En síntesis, dentro del escenario de impacto global, los granos muestran señales de resistencia y sus precios podrían motivar las compras, a pesar de mantenerse a la baja hace tres semanas lo que los llevó a sus menores niveles desde 2020.

En paralelo, Terré destacó que el petróleo, "un producto altamente correlacionado con los precios de los commodities agrícolas, también muestra fortaleza frente a otros activos", lo que sirve también de soporte para los granos.

En el sentido contrario, la ralentización de la demanda China de productos agrícolas para lo que sigue y las mejores expectativas de la cosecha de Estados Unidos que comenzará en septiembre presionan hacia la baja.

En el plano local, los menores precios internacionales se suman las limitadas expectativas de liquidación de la cosecha por parte de los productores que pidieron que se revise el esquema de retenciones, se elimine el impuesto PAIS o se unifique el tipo de cambio. El Gobierno confirmó que en septiembre se recortará en 10 puntos, pero pospuso las definiciones sobre el cepo y las retenciones.

La suba del CCL, que mejora el resultado del dólar blend que obtienen los exportadores, no alcanza a funcionar de incentivo para que se liquide la mitad de la cosecha que aún se encuentra sin vender. La tendencia al alza del CCL en la apertura de la rueda se vio limitada a lo largo del lunes y promedió una suba de $4 en la jornada.