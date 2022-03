Wall Street rebotó y el petróleo cayó por debajo de los u$s 100

Los bonos argentinos en dólares volvieron a caer este martes y el riesgo país anotó otra suba. En tanto, las acciones locales que cotizan en Nueva York cerraron dispares, en una jornada en la que los principales índices de Estados Unidos registraron subas importantes .

Las acciones estadounidenses se recuperaron este martes, en parte, por una nueva caída de los precios del petróleo. Este commodity quedó por debajo de los u$s 100 tras registrar descensos de más de 7,6% en Brent y WTI , por lo que terminó la rueda en u$s 98,7 y u$s 94,9 por barril, respectivamente.

La baja del petróleo se explica por los nuevos confinamientos en China, ante el avance de la variante Ómicron, y por al avance en las negociaciones entre la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) e Irán para llegar a un nuevo acuerdo nuclear que permitiría que el Estado persa vuelva a exportar cerca de dos millones de barriles de crudo diarios .

Entre los principales índices bursátiles de Wall Street, que además centraron su atención en el próximo anuncio de política monetaria de la Fed , se registraron subas en el Dow Jones (1,82%), S&P 500 (2,14%) y Nasdaq (2,92%). En Europa, en tanto, el Euro Stoxx 50 cerró la rueda con una leve baja de 0,08 por ciento.

BONOS ARGENTINOS, EN ROJO



Los bonos argentinos en dólares que rigen bajo legislación extranjera cerraron la jornada de este martes con bajas de entre 0,20% y 0,72% a lo largo de toda la curva de vencimientos, mientras que el riesgo país anotó un incremento de 21 puntos básicos y terminó en 1828.

En renta variable, el Merval cayó 1,06% y las acciones argentinas cerraron mixtas en Wall Street. Las mayores subas locales en la plaza estadounidense se dieron en el sector tecnológico, con Mercado Libre (7,9%), Globant (4,7%) y Despegar (2,3%). En tanto, las principales bajas fueron las de Tenaris (-3,7%), YPF (-3,5%) y Cresud (-3,1%).