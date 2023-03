Wall Street en verde: Silicon Valley Bank tiene nuevo dueño y las acciones bancarias se recuperan

El banco regional, First Citizens BancShares, acordó comprar Silicon Valley Bank (SVB). Esto trae optimismo en el mercado y en especial en el sector financiero.

Las acciones del sector bancario en Europa también se recuperan.

Los temores de corto plazo se reducen aunque permanecen las tensiones y dudas entre los inversores.

Sube Wall Street

Las acciones en Wall Street inician la semana en positivo. El Dow Jones sube 0,6%, seguido por el S&P500 que avanza 0,55 por ciento.

En el caso de las acciones del sector tecnológico, el índice Nasdaq muestra avances de 0,4 por ciento.

En el acumulado del último mes, las acciones operan con ganancias en su mayoría.

El avance es liderado por el Nasdaq, que sube 6% en el último mes y 17% en lo que va de 2023. Luego le sigue el S&P500 que sube 0,3% en el último mes y 3,9% en el año.

En cambio, el Dow Jones se mantiene con bajas de 0,75% en el último mes y 2,1% en el último año.

Por su parte, las acciones en Europa también abren la semana con ganancias. El Stoxx50 avanza 1,18%, mientras que las bolsas de Alemania, España e Italia suben más de 1,45% cada una.

Silicon Valley Bank con nuevo dueño

Las subas en EE.UU. se dan luego de que First Citizens BancShares acordó comprar Silicon Valley Bank (SVB), el cual sufrió recientemente una corrida de depósitos y que terminó llevando a la compañía a la mayor quiebra bancaria de EE. UU en más de una década.

De esta manera, las señales de que las autoridades están resolviendo la quiebra de SVB sin problemas, podrían ayudar a apuntalar la confianza en el mercado, especialmente entre los frágiles bancos regionales de EE.UU., cuyas acciones subieron con fuerza en Wall Street el lunes.

First Citizens BancShares compró todos los préstamos y depósitos de SVB, otorgando a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) derechos de participación en sus acciones por un valor de hasta u$s 500 millones a cambio.

El acuerdo para resolver el destino de SVB podría ayudar a calmar parte de la agitación que ha sumido al mundo financiero.

Esto permitió que se recuperen los bancos regionales con subas mayores al 1,7%. Por su parte, las acciones First Citizens Bancshares subieron hasta un 46 por ciento.

De esta manera, la adquisición transforma a First Citizens en uno de los 15 principales bancos de EE. UU., según Bloomberg Intelligence.

First Citizens está comprando alrededor de u$s 72.000 millones de los activos de SVB con un descuento de u$s 16.500 millones, según una declaración de la FDIC.

First Citizens dijo que asumirá u$s 56.000 millones en depósitos y 17 sucursales heredadas comenzarán a operar como Silicon Valley Bank, que desde ahora será una división de First Citizens. Por otro lado, no habrá cambios inmediatos en las cuentas de los clientes.

La transacción de compra de SVB es el segundo acuerdo asistido por la FDIC que hizo que las acciones del adquiriente se dispararan.

New York Community Bancorp aumentó un 32% el 20 de marzo después de hacerse cargo de los depósitos y algunos de los préstamos en Signature Bank, que fue incautado por los reguladores federales el 12 de marzo.

Las acciones de First Republic, cuyo futuro ha estado en el centro de las preocupaciones de los inversores, subieron más de un 13% el lunes, y sus pares Western Alliance Bancorp ganan 5,45% y PacWest Bancorp subieron más de un 2,5 por ciento.

Los principales bancos estadounidenses JPMorgan, Citigroup y Bank of America avanzaron entre un 1,5 y 3 por ciento.

El ETF del sector bancario gana 0,9% el lunes, el índice de bancos sube 2% y el de bancos regionales 1,3.

Las acciones bancarias en Europa también subieron después de una sesión del viernes de caídas .

El mayor prestamista de Alemania, Deutsche Bank, que había caído un 8,5% el viernes junto con un fuerte aumento en el costo de asegurar sus bonos contra el riesgo de incumplimiento, subió un 3,9 por ciento.

Sin embargo, el índice Stoxx bancario (de las principales acciones bancarias europeas) todavía ha bajado más del 17% este mes, y el índice de bancos regionales KBW de EE.UU ha perdido un 20%, con los inversores nerviosos por lo que sigue.

Las dudas sobre posibles defaults en los bancos a nivel global hicieron que los seguros contra tales riesgos se disparen, lo cual deja en descubierto los temores que tienen los inversores sobre la salud del sistema financiero a nivel global.

Acciones argentinas en verde

En el ámbito local, tanto el S&P Merval como el S&P Merval en dólares registran ganancias. El índice local en pesos gana 3,1% mientras que el S&P Merval ajustado por CCL gana 3 por ciento.

Las acciones argentinas en Wall Street acompañan la dinámica global y también rebotan.

Las subas son lideradas por Vista, que sube 4,75%, seguida por Banco Macro, Grupo Financiero Galicia e YPF, con ganancias de entre 3,3% y 3,5 por ciento.

Por su parte, Pampa, Bioceres, Grupo Supervielle, Corporación América, Edenor, Mercadolibre e IRSA, entre otros también operan con ganancias de entre 1% y 3 por ciento.