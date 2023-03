Se derrumban las acciones argentinas, hay buenas oportunidades y "pufos" para escapar

En los últimos 10 días, las acciones argentinas en Wall Street se han desplomado. Las pérdidas superan en muchos casos, el 20%.

De esta manera, el S&P Merval opera en su menor nivel del año y las acciones muestran pérdidas de hasta 28% en Nueva York.

Dada esta caída, el mercado local comienza a buscar nuevos puntos de entrada en las acciones luego de la toma de ganancias y de ajuste que se dio tras el importante rally evidenciado desde mediados del año pasado.

Fuerte ajuste en los ADR

Todas las acciones argentinas en Wall Street operan con fuertes pérdidas lideradas por YPF que se desplomó en los últimos 10 días un 22,3%.

Junto con YPF se destacan también TGS, BBVA Argentina, IRSA, Grupo Financiero Galicia, Edenor, Central Puerto, Vista y Telecom, que pierden entre 16% y 21% en los últimos 10 días.

Otras acciones como Banco Macro, Grupo Supervielle, Pampa, Loma Negra y Corporación América también muestran caídas en los últimos días de entre 16% y 3%.

¿Trade electoral sí o no?

El ajuste que vienen sufriendo las acciones en los últimos días y a lo largo del 2023 abre la puerta al debate sobre si los precios actuales son un nuevo punto de entrada de cara a un trade electoral, buscando aprovechar acciones que aun vale menos de un 20% de lo que valían en 2018, cuando el S&P Merval llegó a operar en 1800 puntos.

La fuerte caída en las acciones va en línea con el retroceso que se dio en el S&P Merval en dólares, el cual muestra una pérdida de 21% en el último mes.

El índice accionario local cae 10% en lo que va del año y opera en su menor nivel desde diciembre de 2022.

En pocas semanas el mercado comenzará a pricear con mayor fuerza el trade electoral ya que cada vez queda menos tiempo para el cierre de listas y el inicio de campaña.

De esta manera, y ante la especulación de un giro hacia la centro derecha, el mercado ve que las acciones podrían verse favorecidas de tal especulación.

Ignacio Sniechowski, head de research de Grupo IEB, espera que el S&P Merval oscile en una franja entre 500 a 650 puntos hasta entrar de lleno en el "mercado electoral".

No obstante, advierte que los eventos internacionales que traen mayor volatilidad pueden afectar al mercado argentino en mayor medida.

Dado este contexto, el especialista de Grupo IEB remarca que, de cara a un trade electoral, volverá a ser importante el juego de las expectativas, puesto que considero que los drivers continuarán debilitándose durante este año.

"Una vez que comience a estar definido el escenario electoral, el potencial del mercado de renta variable argentino es muy alto. De todas maneras creo que la recuperación será lenta y no veremos valores del S&P Merval ajustado por CCL e inflación de 2120 puntos por un largo tiempo", comentó.

Sin embargo, hay voces de cautela que advierten que ese trade ya ocurrió en los meses previos al rally.

Maximiliano Donzelli, Head of Research en IOL Invertironline, sostuvo que no se muestra tan optimista con el S&P Merval en el corto plazo, en un contexto en el que las valuaciones siguen siendo interesantes aunque no son tan baratas.

"La historia muestra que el mercado se posiciona bastante antes para el trade electoral. Ese escenario se dio entre octubre y enero cuando el mercado tuvo un rally muy fuerte. Estuvimos bajando posiciones en el Merval. Entendemos que quien se posicionó ya lo hizo durante octubre y enero. Hacia las lecciones, el mercado va a estar expectante y quien no entro no esperamos que lo haga. Puede haber alguna toma de ganancia.", dijo

De esta manera, Head of Research en IOL Invertironline se muestra con cautela para el futuro de las acciones y considera que las inversiones en esta clase de activos son para especulaciones de mediano y largo plazo.

"El S&P Merval en un escenario optimista lo vemos lateralizando y cayendo en un escenario pesimista El ajuste va a seguir y el trade electoral no lo vemos por ahora. Aquellos inversores que tengan un horizonte mayor a un año, estos precios pueden ser un buen punto de entrada para ir armando posiciones de a poco, aunque no como una estrategia de trade electoral que se vaya a ver en los próximos meses", afirmó Donzelli.

Máxima selectividad con acciones

La fuerte corrección que también están sufriendo los bonos hace que el precio de las acciones tenga que ajustar.

Desde un punto de vista de valuación, si caen los bonos y sube el riesgo país, las acciones también sufren ya que sube la tasa para valuar a las compañías.

Si sube la tasa, entonces el valor actual de las empresas es menor, y por lo tanto, su precio encuentra fuerzas bajistas que la arrastran a la baja.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) remarcaron que el rally del S&P Merval se agotó y que ajustaron hacia niveles más acordes al valor actual del riegso país.

"Con un riesgo país que se mantuvo por encima de 1.797 puntos, eran niveles para el S&P Merval que parecían una anomalía. Históricamente, previo a la llegada de Massa al ministerio de Economía, eran contadas las ocasiones que el índice había superado los 500 puntos con niveles del EMBI por encima de los 1000 puntos. Esto no solo apuntaba a que el mercado tenía una visión más market-friendly de Massa, sino que también apuntaba a un trade electoral que se encontraba en curso", detallaron.

Con una misma visión, Mauro Mazza, research de Bull Market Brokers afirmó que las acciones se mostraban caras durante en enero y que ahora están ajustando, volviendo a un precio acorde al valor del riesgo país soberano.

El estado de situación de las variables domesticas estuvo arrastrando a la baja a las acciones y a los bonos. Por lo tanto, la selectividad a la hora de seleccionar acciones ha crecido, a la vez que se nota cierto escepticismo en relación a la compras en el sector financiero.

El mercado prefiere evitar a los bancos y buscar otras opciones más seguras.

En ese sentido, Mazza se muestra con cautela, en especial con los bancos.

"Hoy del sector bancario local no tocaremos nada, preferimos que ganen otros. No nos gusta nada. Creemos que los bancos están haciendo un pésimo manejo de los riesgos, casi al nivel de estos bancos californianos que quiebran en EEUU", advirtió.

Por lo tanto, a la hora de buscar opciones en acciones, Mazza señala que su preferencia se centra más en empresas con mayor firmeza.

"Estamos cómodos con BYMA, Central Puerto y PAMPA. La primera por los treasuries en cartera, la segunda por los activos baratos que están comprando y la última por el gasoducto Néstor Kirchner transportando el 40% del gas, haciéndola una máquina de hacer cash", comentó.

Maximiliano Bagilet, Team leader de TSA Bursátil, considera que estas bajas fueron sanas para un mercado que venía descontando el reporte de balances de algunas empresas, sobre todo del sector energético.

En ese sentido, el especialista considera que la zona de u$s 500 es una buena oportunidad de compra para el MERVAL medido en CCL, para un trade meramente especulativo y electoral hacia la zona de u$s 700 de corto plazo.

A su vez, Bagilet advierte su cautela con los bancos y sugiere otros sectores.

"Seguimos con atención el sector bancario, el cual sigue mostrando un preocupante crecimiento de exposición al sector público. De momento estamos fuera de bancos argentinos", alertó.

Además agregó que "destacamos el atraso tanto de TGSU como de TGNO. Estimamos que en el corto plazo debería haber un ajuste de tarifas para lo que es transporte de gas, noticia que podría impactar de manera positiva en el precio de las acciones de esta empresa, principalmente en TGSU2".