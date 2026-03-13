Los datos oficiales del comparador de tasas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) permiten observar cómo evolucionaron los rendimientos de los plazos fijos a este viernes, 13 de marzo de 2026. La actualización revela incrementos en varias entidades y mantiene la tendencia de competencia entre los bancos por captar depósitos a través de tasas más atractivas. Por ello, revisá cuál es la alternativa que más intereses da por tus ahorros. El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible: Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes: La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. La misma habilita comparar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses. En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas. En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más frecuentes los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo). El plazo fijo UVA regula su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.