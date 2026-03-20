El Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite observar cómo evolucionaron los rendimientos de los plazos fijos y las tasas de interés en una semana marcada por la incertidumbre de los mercados financieros por la escalada del conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, hay un depósito en pesos que no pertenece a ningún banco y ofrece el mejor rendimiento del mercado. Pese a que hay otras alternativas muy utilizada como el dólar, el plazo fijo se mantiene como la herramienta más usada. En esta línea, este nuevo informe revela los incrementos en varias entidades y mantiene la tendencia de competencia entre los bancos por captar depósitos a través de tasas más atractivas. El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible: En esta línea, el Banco con mejor rendimiento mensual es el Macro. Sin embargo, también hay una alternativa que rinde más y se trata del Carrefour Banco que ofrece una tasa del 27% anual apenas por encima de los principales referentes financieros. Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes: Según la cotización de este jueves 19 de marzo del Banco Nación, estos son los valores del dólar: La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. La misma habilita comparar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses. En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas. En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más frecuentes los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo). El plazo fijo UVA regula su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.