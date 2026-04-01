Vista Argentina, la principal petrolera independiente de la Argentina y primer exportador de crudo del país, lanzó hoy obligaciones negociables por u$s 500 millones en el mercado global y bajo ley Nueva York, con una tasa de interés de 7,875 % y vencimiento en 2038. Según la información de Vista Energy, este miércoles concluyó el pricing del bono, cuya oferta en el mercado norteamericano se cerrará la próxima semana, el 8 de abril. De acuerdo con los analistas, el 7,875% reflejaría tanto el apetito inversor como el contexto soberano que provoca que las colocaciones corporativas se mantengan con tasas debajo de los bonos. La importante recaudación de la firma que encabeza Miguel Galuccio demuestra tanto el apetito por activos energéticos de la Argentina, en particular por los proyectos de la compañía en Vaca Muerta, en momentos en que la Guerra en Medio Oriente colocó al sector al tope de la potencialidad de crecimiento y rentabilidad. La emisión forma parte del financiamiento previsto en el plan de crecimiento que la compañía anunció recientemente en su Investor Day. Allí anticipó que conectar entre 80 y 90 pozos por año hasta 2028, con lo cual la inversión prevista oscila entre u$s 1500 millones y u$s 1600 millones por año. El objetivo de la compañía es alcanzar una producción de 180.000 boe/día hacia 2028, y superar los 200.000 boe/día hacia 2030. Fondos de los levantados en esta emisión también serán dirigidos al pago de la compra de la noruega Equinor en febrero pasado. Como detalló El Cronista en su oportunidad, el precio neto de la transacción es deu$s 712 millones, descontados los más de u$s 163,17 millones que la empresa que lidera Galuccio recibirá por la venta de parte de esos yacimientos a YPF. Los pagos a Equinor no se han concretado aún y se formalizarán en el segundo trimestre de este año. La colocación de Vista Energy se produce en momentos en que el ADR de la compañía ha superado todas las previsiones de valor. En lo que va de 2026 acumula una mejora de 42,6%, incluso luego de las últimas 48 horas en las que el rally del petróleo, que impulsó también el precio de la petrolera, decayó tras las señales de desescalada de EE.UU. e Irán. Este miércoles cerró a u$s 69,20 Según el prospecto, las ON tendrán una una vida promedio ponderada de once años. Los pagos de capital se realizarán en el décimo, undécimo y duodécimo aniversario de la emisión.