Vista anunció que aumentará su fondo para recomprar acciones

La asamblea de accionistas de Vista, la petrolera dirigida por Miguel Galuccio que cotiza en México y Nueva York, dispuso un nuevo fondo por u$s 25,6 millones para un fondo de recompra de acciones propias.

En lo que va del año, la firma que mantiene una fuerte apuesta en Vaca Muerta, habrá dispuesto de u$s 49 millones para fortalecer a los accionistas a través de la asignación de utilidades con este recurso.

Se trata del segundo fondo para recompra de acciones que Vista instrumenta en lo que va de 2022: el primero fue por u$s 23,8 millones.

Según informó la compañía, la asamblea dispuso una asignación de las utilidades netas al 30 de septiembre de 2022 de u$s 26,97 millones, de los cuales los más de u$s 25,6 millones sean utilizados "para ampliar el monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias de la Sociedad (o títulos de crédito que las representen) durante el ejercicio social 2022".

Resultados

En los informes intermedios consolidados de septiembre, al tercer trimestre del ejercicio, Vista había informado que la mejora de su performance había sido producto de la combinación entre mejores ingresos por mayores volúmenes de producción y precios más altos de realización, y costos operativos estables.

El ADR de Vista subió más de 100% en un año.

El ebitda ajustado del período fue de u$s 233,7 millones, un aumento interanual del 127%, con un margen del 70%, 11 puntos por encima de los valores informados a septiembre de 2021, según lo había informado El Cronista.

Los ADR de Vista subieron más de 100% en lo que va del año.

La utilidad neta del tercer trimestre sumó u$s 79,4 millones, más de cuatro veces por encima de los u$s 18,7 millones de un año antes. Además, Vista registró un flujo de caja libre positivo de u$s 44,4 millones, resaltó la empresa en su informe.

Fundada por Galuccio, ex CEO de YPF, en octubre de 2017, Vista cotiza en las Bolsas de México, Nueva York y Buenos Aires. Aterrizó en Vaca Muerta a inicios de 2018, tras la adquisición de activos de las petroleras Entre Lomas y Apco .

Consolidada como uno de los mayores productores de shale oil del país, en diciembre del año pasado puso en marcha un plan de inversiones por u$s 2300 millones hasta 2026. Su objetivo es alcanzar ese año los 80.000 barriles diarios de producción, el doble de su marca en 2021.



Por qué la recompra de acciones

La recompra es un recurso que permite reducir el número de acciones en circulación, aumentando así el porcentaje de participación en el capital de los inversores en el grupo y en el reparto de dividendos futuros.

Aunque el valor de la compañía permanece, son menos acciones entre las que se reparte la utilidad, una vez que se amortiza la operación de la recompra de acciones.