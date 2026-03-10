El retroceso que atraviesan los mercados globales desde comienzos de año dejó a muchos de los activos más populares de Wall Street lejos de sus máximos históricos. Mientras el S&P 500 se ubica a un 4% por debajo de su récord, algunas de las grandes tecnológicas y buena parte del universo cripto acumulan correcciones mucho más profundas, lo que abre un nuevo debate entre los inversores sobre si el mercado entró en una fase de oportunidades o si aún queda recorrido bajista. La dispersión de precios es significativa. Entre las compañías tecnológicas más seguidas por los inversores globales, Apple opera cerca de un 11% por debajo de su máximo histórico, Google cae 14% y Nvidia cerca de 16%. El ajuste es aún mayor en nombres como Amazon (-18%), Meta (-19%) y Tesla (-21%), mientras que Microsoft y Netflix retroceden alrededor de 26%. Este movimiento refleja no solo la toma de ganancias tras el rally impulsado por la inteligencia artificial, sino también el impacto de un contexto macro más volátil, marcado por tensiones geopolíticas, suba del petróleo y expectativas más inciertas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). En paralelo, el ajuste es todavía más pronunciado en el ecosistema cripto. Bitcoin se mantiene cerca de 46% por debajo de su máximo histórico, mientras que Ethereum retrocede cerca de 60%. En compañías vinculadas al sector, la caída es incluso mayor: Coinbase pierde más de 56% desde su pico y MicroStrategy acumula un descenso cercano al 75%. En este escenario, la discusión en el mercado gira en torno a si estas correcciones representan un simple cambio de ciclo o si empiezan a abrir una ventana de entrada para inversores con horizonte de mediano y largo plazo. Para el inversor argentino que opera a través de Cedear, este contexto vuelve a poner sobre la mesa una estrategia clásica de mercado: aprovechar los momentos de corrección para construir posiciones graduales en activos de calidad. Con muchas de las principales compañías tecnológicas todavía lejos de sus máximos y con el S&P 500 relativamente cerca de niveles récord, la clave pasa por identificar qué sectores ofrecen descuentos atractivos y cuáles aún cotizan con valuaciones exigentes. Al respecto, Matias Waitzel, socio de AT Inversiones, dijo en diálogo con El Cronista que entre las compañías que hoy lucen más atractivas aparece Visa (V). “La empresa mantiene uno de los modelos de negocio más defensivos dentro del sector tecnológico-financiero: altísimos márgenes, fuerte generación de caja y un posicionamiento estructural en el crecimiento de los pagos digitales a nivel global”, dijo el experto. Y agregó: “Tras la reciente corrección del sector, la acción vuelve a niveles de valuación más razonables considerando su crecimiento estable y su baja exposición a ciclos económicos profundos”, sentenció el experto. Otro nombre que vuelve a lucir interesante es Microsoft (MSFT). “Si bien forma parte del grupo de las grandes tecnológicas que lideraron el rally de los últimos años, la reciente toma de ganancias generó un punto de entrada más atractivo en una compañía que sigue teniendo motores de crecimiento muy claros”, aseguró Waitezel. Para el estratega, el negocio de cloud con Azure, el avance en inteligencia artificial y su ecosistema de software corporativo la posicionan como una de las empresas de mayor calidad dentro del equity global. Por último, aseguró que dentro del universo de Cedears también gana atractivo el ETF EWZ, que replica el mercado accionario de Brasil. El experto señaló que, a diferencia de Estados Unidos, Brasil presenta hoy valuaciones significativamente más bajas, con un mercado muy apalancado a commodities y a sectores financieros que podrían beneficiarse de un eventual ciclo de baja de tasas en el país. “En ese sentido, el equity brasileño aparece como una forma interesante de capturar potencial de recuperación en emergentes frente a un mercado estadounidense que aún mantiene valuaciones relativamente exigentes”, concluyó. Por su parte, Pedro Moreyra, director de Guardian Capital, comentó en declaraciones a este medio que, la reciente escalada geopolítica generó una fuerte aversión al riesgo en los mercados globales, con caídas generalizadas en varios sectores de Wall Street. Sin embargo, durante esta sesión, destacó Moreyra, las noticias vinculadas a una posible resolución del conflicto impulsaron un fuerte retroceso en el precio del petróleo y una suba en el S&P 500. Es decir, “las señales de distensión alivian la presión sobre las acciones, especialmente las tecnológicas. El índice Nasdaq volvió a terreno positivo, lo que refuerza la idea de que un petróleo más bajo actúa como combustible para el equity al reducir presiones inflacionarias y mejorar las expectativas sobre la política de tasas de la Reserva Federal (Fed)”. Moreyra recordó que en lo que va de 2026, los sectores de energía y materiales habían liderado ampliamente las subas, con ganancias superiores al 25% y 13%, respectivamente, impulsados por el shock petrolero. “En contraste, tecnología, consumo discrecional y financieras quedaron rezagados y acumulaban pérdidas relevantes, lo que los dejó con valuaciones más atractivas”, aseguró el experto. En este contexto, para el experto, vuelven a lucir interesantes algunas “top picks” que el mercado sigue de cerca desde hace tiempo, como Nvidia, Microsoft, Amazon y Google. Según explicó el analista, se trata de compañías que habían quedado “vendidas” antes del conflicto, luego de una temporada de resultados marcada por fuertes inversiones en inteligencia artificial. La forma más diversificada de posicionarse frente a este escenario, agregó, es a través de ETFs como el SPY, que permiten capturar el crecimiento vinculado a la carrera armamentista de la inteligencia artificial sin tener que apostar por un único ganador. “Es una estrategia más diversificada y prudente para el largo plazo”, sostuvo. Tras la escalada bélica, el mercado parece transitar una dinámica clásica de “sell the news y buy the dip”. Mientras se toman ganancias en los sectores defensivos o que se beneficiaron del conflicto, el capital comienza a rotar nuevamente hacia activos castigados con mayor potencial de recuperación. A esto se suma un factor clave: “El fuerte apetito por riesgo del inversor minorista. Las compras de acciones por parte de particulares acumulan 26 meses consecutivos de crecimiento, lo que indica que el flujo de capitales hacia la renta variable no se ha frenado y que el sentimiento del mercado todavía está lejos de reflejar un escenario de pesimismo extremo”, concluyó Moreyra. El asesor financiero Pablo Das Neves señaló que, si se analiza el sector tecnológico con una mirada de largo plazo y se deja de lado el temor reciente que generó el avance de la inteligencia artificial, algunas compañías vuelven a aparecer como oportunidades interesantes para los inversores. “Aunque ya no tienen el mismo atractivo que hace un tiempo, si uno mira el sector tecnológico con criterio de largo plazo y deja de lado el miedo que generó la inteligencia artificial en los últimos meses, Alphabet, Micron y Qualcomm forman un trío bastante interesante para tener en cartera”, afirmó. Según explicó, Alphabet se mantiene como una de las empresas mejor posicionadas para capturar el crecimiento de la inteligencia artificial y del negocio de cloud, apoyada en un negocio publicitario altamente rentable que financia esa expansión. Micron, en tanto, se encuentra en el centro del boom de la IA porque produce la memoria que necesitan los centros de datos, en un contexto de escasez global que está impulsando tanto los precios como las ganancias del sector. Por su parte, Qualcomm aporta un perfil más cercano al value tech, con liderazgo en conectividad móvil y 5G, además de nuevas oportunidades vinculadas al desarrollo de autos y dispositivos con inteligencia artificial integrada. “En conjunto combinan calidad, crecimiento estructural y exposición directa a la revolución de la inteligencia artificial, algo difícil de ignorar para cualquier inversor con horizonte de mediano plazo”, sostuvo Das Neves. El especialista concluyó que las tres compañías presentan múltiplos atractivos dentro del sector, modelos de negocio sólidos y, además, figuran entre las favoritas de varios hedge funds.