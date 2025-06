¿Más o menos? Cuánto debería valer el dólar en Argentina, según este reconocido economista: "Seríamos Gardel"

El economista Rodolfo Santángelo , director de la consultora MacroView, aseguró que el actual tipo de cambio a $ 1200 es un "problema" para el gobierno de Javier Milei y planteó que con un dólar apenas más alto "seríamos Gardel".

"El dólar a $ 1200 es un problema. Si tuviéramos la soja a u$s 450 o un superávit fiscal sin retenciones no sería un problema. Si tuviéramos eso, yo no estaría tan preocupado por el tipo de cambio. A $ 2000 sería un despelote, pero lo pudiéramos tener en $ 1400, así seríamos Gardel", aseguró en una entrevista con Ahora Play.

El economista hizo este pronóstico en el marco de un proceso de "price discovery" de más largo plazo, en el cual el tipo de cambio debería acomodarse.

Al respecto, planteó que, si Argentina no mostrase hoy "un riesgo país alto y un superávit fiscal que recauda retenciones", mientras "el real y la soja están débiles", el escenario sería diferente.

Además, le sugirió al Gobierno que salga a comprar dólares lo más pronto posible para evitar distorsiones en el mercado cambiario.

"Se necesitan u$s 9000 millones al año para pagar los intereses de la deuda, que es la magnitud del superávit fiscal, y su destino lógico debería ser comprar dólares", indicó.

Por último, planteó que "el superávit fiscal es una condición necesaria pero no suficiente para bajar el riesgo país".

"Argentina tiene un problema estructural de deuda en dólares y falta de reservas, lo que genera desconfianza en los acreedores. Las metodologías financieras cortoplacistas son puentes válidos, pero no sustitutos de que el superávit fiscal se use para comprar dólares y pagar la deuda", aseguró el economista.

Rodolfo Santángelo

