El duro análisis de Artana sobre el plan para el dólar y el "doble desafío" que enfrenta Milei

Aún cuando logró diferir el plazo para cumplir con el objetivo impuesto por el FMI, el Gobierno sigue mirando fijo la cuestión de las reservas y la cotización del dolar cuyo precio, según analistas, es un obstáculo para acumularlas.

En ese contexto, Daniel Artana opinó acerca de las metas a las que debería arribar el Ejecutivo para continuar con su plan económico, no solo para satisfacer la exigencias del organismo sino para mejorar sus chances en las elecciones de octubre.

"El Fondo va a estar mirando dos cosas: una, es qué musculatura tiene el Gobierno y sus aliados y la otra es cómo le va al kirchnerismo, porque el problema no es el peronismo moderado; el problema es la vertiente populista de cómo se interpreta la política económica", explicó en diálogo con radio Rivadavia.

El economista también hizo alusión al incumplimiento de las metas trazadas por el FMI para junio.

Sobre este punto, explicó: "El Gobierno ha elegido no tener al Banco Central comprando, si no hacerlo vía colocación de deuda y en general no ha logrado la meta que estaba prevista para junio, más allá de que ahora se ha acercado".

"Si vos mirás el programa con el Fondo, ves que se podía acumular reservas netas vía endeudamiento, por arriba de u$s 1500 millones. Sin embargo, cuando vos revisás las metas monetarias y las reservas, la mejora estaba prevista vía remonetización de la economía con el BCRA comprando y eso, obviamente, te hubiera llevado a un tipo de cambio más depreciado del que hemos tenido", remarcó el economista.

"El tipo de cambio es libre dentro de la banda, pero en algún momento la banda tiene que desaparecer y el dólar va a ir donde tenga que ir, que lo determinará el mercado. El problema es si se deprecia mucho", lanzó Artana, quien también hizo hincapié en que el "techo de la banda aún se mantiene creíble".