Una de las consultoras más escuchadas le dio la mejor noticia a Milei: "El panorama luce..."

A pocos días de cumplir el primer año de gestión, el presidente Javier Milei mantiene su política de déficit cero, medida que influyó considerablemente en la baja del riesgo país -cayó a 754 puntos básicos-.

Justamente, una de las preguntas más escuchadas en la actualidad es si el Gobierno tiene los fondos necesarios para hacer frente a los vencimientos de deuda del 2025.

Según precisa el último informe de la consultora Econviews, "el número que ronda en el ambiente suena grande, unos 17.000 millones de necesidades financieras en dólares y 11% del PBI de la deuda en pesos".

Aunque, destacaron que "el panorama luce mejor" y el Ejecutivo no debería tener inconvenientes "para enfrentar los pagos y cumplir el programa financiero del año que viene" .

Cómo se va a refinanciar la deuda en 2025, según Econviews

Para la consultora, el déficit cero permitirá al Gobierno refinanciar lo que vence y "no aumentar el stock de deuda", por lo que el crecimiento de la economía argentina permitirá "que baje la relación deuda a PBI".

Incluso, mientras persista el cepo cambiario, la deuda en pesos "es manejable". En caso de eliminarse el sistema de restricciones a los dólares, "será otro partido y el Tesoro tendrá que ofrecer tasas de interés atractivas, que seguramente serán algo más altas que las actuales en términos reales" .

El desafío del Gobierno es saldar la deuda en dólares, pero "las reservas son escasas"

Aunque, frente al panorama que afrontará la administración de Javier Milei, aseguraron que "la deuda es sostenible y se va a lograr renovar los vencimientos del año que viene".

En paralelo, la deuda en dólares parece ser el punto más desafiante el próximo año , ya que "las reservas son escasas" y seguramente "no es inminente el acceso al mercado externo voluntario de deuda".

Tal como señalaron, el monto es de u$s 17.000, los cuales se distribuyen entre vencimientos de bonos, pagos a multilaterales e intereses. A pesar de que se va a utilizar financiamiento externo -las expectativas están puestas sobre un posible nuevo acuerdo con el FMI-, "persiste una brecha de unos u$s 5.000 millones, que se amplía a u$s 7.400 millones si consideramos los Bopreales (deuda del BCRA)".

Sumado a ello, los especialistas consideraron que el pago de la deuda en dólares saldrá de las reservas del Banco Central. "Deberían beneficiarse de un aumento en la inversión extranjera directa, de colocaciones de Bonos por parte del sector privado, y algo también de los dólares del blanqueo", señalaron.

Cuál es el "talón de Aquiles" que enfrentará Milei en 2025

Al enfocarse en bajar la inflación, Econviews remarcó que el gobierno de Javier Milei desatendió un punto clave de cara al 2025: el desafío de aumentar las reservas.

"La falta de reservas es el talón de Aquiles del programa, y pensar estos escenarios es fundamental para la política económica del año que viene", sostienen desde la consultora.

El cepo cambiario presenta una dificultad para el ingreso de divisas

Si bien el blanqueo fue vital "para compensar la venta de reservas" de mediados de 2024, el próximo año "va a exigir más definiciones, en un contexto donde el tipo de cambio real sigue bajando , donde hay una mayor apertura comercial y donde el cepo todavía es un disuasivo para la entrada de capitales".

En ese sentido, si el Ejecutivo desea reducir aún más el riesgo país, es necesario que en algún momento despeje todo tipo de "incertidumbre externa".