Dólar bajo para importar y liquidaciones flexibles no frenan la racha del BCRA

El mercado oficial de cambios arranca diciembre un poco menos encepado. Por un lado, sin el impuesto PAIS para las importaciones, lo que abarata el costo final para importar y hace más atractivo demandar dólares para ese fin. Por otro lado, con tiempos más laxos para liquidar las exportaciones, lo que podría generar más demanda y menos oferta.

Pero en el mercado descartan grandes presiones a corto y mediano plazo. Los analistas confían en que este mes el Central mantendrá la racha compradora de divisas en la plaza oficial, impulsada por la buena cosecha fina del agro, la liquidez de divisas por el blanqueo y las bajas expectativas devaluatorias.

Por efecto del blanqueo, cuevas del blue se convierten en agentes de bolsa

Incluso, ambas medidas, que a priori se traducirían en mayores presiones cambiarias, en un contexto de reservas netas que aún se mantienen en terreno negativo, fueron celebradas por el mercado debido a que significan un avance en el proceso de normalización y en el levantamiento gradual de las "trabas" cambiarias.

La autoridad monetaria extendería así su racha compradora de dólares, luego de que en noviembre captara u$s 1440 millones netos en el mercado oficial, a pesar de la estacionalidad negativa. En lo que va de 2024, las compras netas del Central ascienden a u$s 17.822 millones, máximo histórico en años con cepo cambiario.

¿Otro mes de compras?



"Todavía hay margen para que la cuenta financiera compense un déficit de cuenta corriente. El Central podría seguir comprador neto porque todavía hay muchos dólares 'ociosos' en el sistema financiero, producto del blanqueo de capitales, que eventualmente pueden llegar a las reservas", destaca Pedro Siaba, líder de research de PPI.

El fuerte repunte de los depósitos en dólares, consecuencia del blanqueo, ha estado contribuyendo en los últimos meses en las compras de divisas del Central, debido al impulso que le ha dado a los préstamos privados en moneda extranjera, que se liquidan en el mercado oficial de cambios, y a las emisiones de títulos de deuda por parte de empresas.

El blanqueo en efectivo captó cerca de u$s 22.000 millones, de los cuales unos u$s 7300 millones ingresaron en octubre. Las reservas brutas crecieron u$s 1446 millones ese mes, explicado por las compras de divisas del Central y el crecimiento de los depósitos vía encajes, según se desprende del último informe de Balance Cambiario del BCRA, publicado el viernes.

El operador de cambios Gustavo Quintana señala que si bien las liquidaciones de divisas de la cosecha fina recién arrancan a finales de diciembre, durante la primera quincena del mes las empresas que operan en el mercado oficial van a necesitar pesos para atender necesidades propias, lo que ayudaría a compensar.

Quintana estima que la demanda de los importadores tras la quita del impuesto PAIS aumentará, pero descarta una "explosión". Tampoco prevé mayores presiones por la ampliación en los plazos de las liquidaciones, ya que la mencionada necesidad de pesos de las empresas y la baja expectativa de un salto devaluatorio llevaría a vender divisas.

De acuerdo con Outlier, por estacionalidad, diciembre suele ser positivo para el Banco Central debido al ingreso de la cosecha fina. La mediana histórica del último mes del año es de casi u$s 940 millones en compras netas y no descarta que esta vez se ubique un poco por encima, impulsado por la buenas perspectivas de la cosecha.

La consultora resalta que será un buen momento para extender la seguidilla compradora. Sobre todo, teniendo en cuenta que las compras acumuladas desde la asunción de Javier Milei ascienden a casi u$s 21.000 millones y no se reflejan del todo en las reservas netas, que en los últimos meses vienen mostrando pocos cambios y siguen en terreno negativo.