Un exministro de Economía advirtió a Milei por la salida del cepo: "Hasta que no normalicemos..."

Hernán Lacunza calificó positivamente el primer año de gestión de Javier Milei aunque se mostró crítico de la política cambiaria del Gobierno. Pese a destacar el desempeño fiscal y monetario, el economista encendió una luz amarilla por la salida del cepo y abordó la discusión sobre el atraso cambiario del dólar.

En una entrevista por Radio Rivadavia, el exfuncionario de Mauricio Macri realizó un balance sobre el rumbo de la administración libertaria en sus primeros 12 meses y no dudó en ponerle una nota a los resultados económicos de Milei: "Un siete, pasa de grado y no promociona".

Y luego profundizó: "En lo fiscal un 10, la monetaria un 7, la cambiaria un 4, por eso no pudo normalizar el cepo. Está bien, pasa de grado, no repite. La situación inicial era catastrófica".

La advertencia de Lacunza sobre el atraso cambiario y la salida del cepo

Lacunza compartió su opinión sobre la situación del dólar, donde algunos especialistas aseguran que el tipo de cambio está atrasado mientras que Milei continúa defendiendo su política monetaria .

"Creo que se atrasó, el (valor) de hoy es 50% inferior al de hace un año y es parecido al oficial. Eso es aritmética. Desconfiaría de un programa económico que desestime la aritmética", aseveró el exministro.

Respecto al dilema de cómo el Gobierno avanzará en la quita del cepo cambiario , Lacunza se diferenció de los analistas que cuestionan la demora del presidente en levantar el control de capitales.

"No soy crítico de que no haya levantado el cepo, la sintonía me parece que está bien. Si digo ´acá no se terminó de avanzar´ y a veces el Gobierno dice ´pero se puede crecer sin cepo´. Eso es mentira", señaló.

"Hasta que no normalicemos el mercado cambiario no vamos a ver si el programa termina de ser exitoso o no. El cepo es una decisión diaria, cada día lo podes sacar o dejar. El gobierno de Macri puso el cepo los últimos 120 días. Este gobierno lleva 380, el triple (de tiempo) que nosotros ", subrayó.

Finalmente, Lacunza le aconsejó al Gobierno no "montarse en la euforia del mercado" y explicó los motivos: "Hay que pensar la economía no para los momentos de bonanza o de euforia como tienen hoy los mercados. Yo diría no montarse en la euforia del mercado que muchas veces es transitoria, que mira los próximos tres meses. Y la política económica no se hace a tres meses".