Tras otra venta de dólares, el rojo del BCRA supera los u$s 700 millones en el mes

El Banco Central tuvo que volver a vender dólares de sus reservas este jueves. Tras su intervención en el mercado oficial de cambios, la entidad terminó la jornada con otro resultado negativo, en una sesión en la que se negociaron poco más de u$s 330 millones de contado.

La autoridad monetaria obtuvo este jueves un saldo negativo de alrededor de u$s 95 millones por su intervención cambiaria, con lo cual acumula ventas netas por unos u$s 470 millones en lo que va de la semana y más de u$s 710 millones en las primeras ocho ruedas de noviembre.

Algunos operadores indicaron que el feriado de mañana en Estados Unidos, en conmemoración al Día de los Veteranos, pudo haber generado una mayor demanda de divisas por parte de las empresas que acceden a esta plaza para anticipar las operaciones que no podrán ejecutarse por la limitación del mercado.

"La estacionalidad de los ingresos desde el exterior presenta caídas significativas y aún con las mayores restricciones para acceder al mercado siguen exigiendo ventas oficiales y disminuciones en sus recursos líquidos, un tema que mantiene expectativas negativas para el final del año", indicaron los operadores de PR Corredores de Cambio.



En tanto, el equipo económico del Gobierno resalta que los resultados negativos que se observan en lo que va del mes están dentro del rango de lo esperado, debido a que noviembre habitualmente es un mes deficitario para la autoridad monetaria en sus intervenciones cambiarias.