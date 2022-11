BCRA volvió a vender dólares y el rojo del mes supera los u$s 600 millones

El Banco Central volvió a vender dólares de sus reservas para abastecer la demanda en el mercado oficial de cambios. La entidad obtuvo este miércoles otro saldo negativo tras su intervención cambiaria, en una jornada de operaciones moderadas, en la que se negociaron u$s 308 millones de contado.

La autoridad monetaria terminó la jornada con ventas netas por alrededor de u$s 80 millones, con lo cual acumula un saldo negativo de casi u$s 380 millones en lo que va de la semana y cerca de u$s 620 millones en el mes.

El BCRA acumula un saldo negativo de más de u$s 600 millones en el mes por sus intervenciones cambiarias.

Sin embargo, el Gobierno afirma que estos saldos negativos se dan en un contexto en el que aún se mantiene la demanda de divisas para importaciones bajo el esquema anterior, que regía antes del último refuerzo al cepo cambiario, debido a las operaciones que habían quedado aprobadas.

A la vez, sostiene que los niveles de ventas netas de dólares que se están dando en las primeras jornadas de este mes se encuentran dentro de los niveles esperados por el equipo económico, ya que se trata de "un mes que es tradicionalmente deficitario en el balance cambiario".

En tanto, las reservas brutas siguen cayendo como consecuencia de estas ventas de divisas en el mercado cambiario. Ayer cayeron por debajo del umbral de los u$s 38.000 millones para ubicarse en u$s 37.865 millones, según estimó la entidad de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.