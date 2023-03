El BCRA vendió otros u$s 74 millones y el rojo supera u$s 1600 millones en marzo

El Banco Central volvió a vender dólares de sus reservas en el mercado oficial de cambios y el rojo del mes superó los u$s 1600 millones. Así, la entidad siguió con su racha negativa, en una rueda en la que la cotización informal del dólar saltó a $ 397 en la punta de venta y alcanzó un nuevo máximo histórico nominal.

La autoridad monetaria obtuvo este martes un saldo negativo de unos u$s 74 millones tras su intervención cambiaria. De este modo, las ventas netas crecieron a alrededor de u$s 1640 millones en lo que va del mes y el rojo acumulado en el año asciende a u$s 2720 millones, aproximadamente.

Los operadores del mercado señalan que durante la jornada se mantuvo la demanda de dólares en la plaza oficial por parte de los importadores, lo que obligó a la autoridad monetaria a volver vender reservas para abastecer a la demanda autorizada.

Por otro lado, el Central dispuso un incremento de 42 centavos para el tipo de cambio oficial mayorista, que finalizó la jornada de este martes en $ 207,84, con lo cual mantuvo el ritmo de devaluación diaria. Así, a tres ruedas para finalizar marzo, en lo que va del mes acumula un avance de 5,42 por ciento.

