Tras el DNU de Milei, en qué conviene ahorrar según el Gurú más escuchado de la City: "Revolucionario"

El Gobierno nacional oficializó el jueves el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 que buscará ejecutar una reforma estructural del Estado y desregularizar la economía. En este marco, el analista de mercado y gurú de la City, Salvador Di Stefano, evaluó cuáles serán las mejores formas de inversión.

Según compartió a través de sus redes sociales, el programa económico y político presentado en cadena nacional " es una revolución ".

" Lo único que lo puede empañar es la acción de la Justicia y el Congreso ", aseveró.

En este sentido, anticipó cuáles serán las mejores alternativas para aquellos que tengan " excedentes de pesos " y deban evaluar en qué apostar su dinero para " cuidar sus ganancias ".

Las mejores alternativas para ahorrar según el Gurú de la City



A través de un hilo en su cuenta de "X" (ex Twitter), Di Stefano sostuvo que " el mercado de capitales no luce muy atractivo a estos precios ". En este sentido, no recomendó apostar por los bonos en pesos ajustados por CER, ni por los atados al dólar linked, que "serán mejores a mediano plazo ".

Además, el gurú de la City advirtió que " la bolsa americana también está en un periodo de transición ", que no favorece a los activos financieros locales.

En este contexto, aseguró que en momentos donde todo " parece complejo ", la " compra de dólares por debajo de $ 1000 luce muy atractivo ", en referencia a la venta del mercado blue como también a las " obligaciones negociables que tiene una renta del 8,0% anual" .

La mejor alternativa para invertir.

" Cuida tus ganancias, comenzó el gobierno parlamentario, el presidente no tiene mayorías en las cámaras, y esto puede entorpecer la puesta en marcha del plan económico", consideró.

Por último, consideró que en enero " los bonos soberanos pagan renta ", por lo que este mes será importante encontrar una combinación justa para " salir de activos financieros volátiles y quedarse en los más sólidos ".

¿Qué pasará con el dólar blue según Javier Milei?



Luego de presentar el DNU, el líder de La Libertad Avanza (LLA) dio su primera entrevista oficial en Radio Rivadavia donde anticipó que " no se levantará el cepo cambiario ".

Además, aseguró que dejará de ser "ilegal" la compra de dólar blue, pese a no haberse modificado el Régimen Penal Cambiario.