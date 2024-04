Tipo de cambio apreciado: por qué el mercado recomienda liberar el dólar

El tipo de cambio real (TCR) se viene apreciando, al punto que los $ 800 de diciembre equivalen a $ 1.480 a valores de hoy ajustados por inflación.

Ya está en el nivel previo a la devaluación de Massa a $ 350. Mientras tanto, los dólares libres siguen bajando: el blue 0,5% a $ 1030, el MEP 0,8% a 1006 y el contado con liquidación 0,6% a $ 1052.



Javier Milei repite que no tocará el crawling de 2% y, de ser así, para junio el TCR será como los mínimos de 2016-2017, los más bajos con el tipo de cambio unificado post-convertibilidad.

El BCRA lanzará nuevo Bopreal para que bancos y empresas puedan pagar dividendos

Swap con China: el BCRA deberá desembolsar u$s 4900 millones

CCL restringido

En paralelo, se mantienen restricciones al CCL, lo que (junto al blend 80-20) explica que el contado casi no reaccione a las bajas de tasas. La particularidad de este cepo no son las restricciones al dólar oficial, sino las restricciones al CCL.

"En algún momento deberá liberarse todo, pero podría ser en dos etapas: primero liberando el CCL (para buscar un precio de mercado) y recién luego el dólar oficial", advierte Walter Morales, Presidente & Estratega de Wise Capital.

A su juicio, los argumentos para pensar que antes de fines de junio hay unificación cambiaria son:

1) Los agregados monetarios como porcentaje del PBI no dejan de caer: la base bajó a solo 2,1% versus 8,6% promedio en 2003-2021. Probablemente el mejor argumento para no temer una unificación es que no es claro quién ofrecería pesos para comprar dólares.

2) El Tesoro no solo no expande la base, sino que contrae: pasó de recibir del BCRA financiamiento directo (vía adelantos) e indirecto (vía compra de bonos/puts) por 5,5% del PBI en 2023 a ser fuente de contracción de base de 2% del PBI en lo que va de 2024.

Mientras tanto, la tasa de pases es negativa en términos reales, de modo que las dos fuentes menos virtuosas de expansión de pesos (el déficit fiscal y cuasifiscal) mejoraron.

3) Cuánto más estire el Gobierno la unificación más difícil será hacerla sin un salto cambiario relevante, con su consecuente aceleración inflacionaria.

Unificar tarde y sin salto requeriría una entrada masiva de capitales que compense la salida de divisas por déficit de cuenta corriente ("los viajes a Miami") que habrá ni bien se recupere un poco la economía (y hasta tanto energía aporte muchas divisas).

Con los GD30 aún arriba de 20% de tasa, cuesta tener como escenario base esa entrada masiva de capitales en el muy corto plazo.

4) Si para liberar el cepo estaban esperando a no tener reservas netas negativas o a repagar toda la deuda con BIS, eso ya se consiguió.

5) Si bien es cierto que el CCL no es un mercado libre (haciendo riesgoso liberar al mismo tiempo el CCL y el oficial), en 2023 el contado tampoco era libre y sin embargo subía.