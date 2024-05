Swap con China: el BCRA prepara nueva estrategia para afrontar vencimientos

Comenzó la cuenta regresiva para el pago del primer tramo del swap con China, que vence a fines de junio. Se trata de u$s 2906 millones del total de u$s 4844 millones del acuerdo que hizo el entonces ministro de Economía Sergio Massa, en octubre del año pasado, por un total de u$s 6500 millones. De esa suma, u$s 1656 millones no fueron utilizados.

En el quinto piso del Palacio de Hacienda han buscado el rollover, pero no lo ven viable. Tras el viaje a Lejano Oriente de la canciller, Diana Mondino, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, no hubo resultados inmediatos y se volvieron con las manos vacías.

Nueva tasa de interés del BCRA: a cuánto la llevará con la inflación de mayo

Vuelven las 12 cuotas sin interés: los rubros incluidos

Por los tiempos con que se manejan en China, el mes y medio que resta para la fecha de vencimiento es escaso para gestionar la prórroga. Sin embargo, en Economía no descartan que sí puedan postergar el vencimiento de u$s 1938 millones que vencen en julio.

¿Cuáles son las alternativas en juego?

Que el Fondo Monetario Internacional (FMI) adelante desembolsos, o que sean ellos mismos quienes hablen directamente con China, que es parte del board del FMI, para interceder por la Argentina.

"El Fondo no va a dar plata nueva porque ya tienen demasiados inconvenientes internos políticos para generar nuevas obligaciones de su principal deudor. Sin embargo, sí es posible que esté dispuesto a intermediar con China para flexibilizar el pago", advierte Maximiliano Ramírez, quien había sido Subsecretario en el Ministerio de Economía bajo el mando de Martín Guzmán.

Tira y afloje

A su juicio, las displicentes declaraciones de Diana Mondino respecto de los chinos -"son todos iguales, cómo diferenciarlos"- no jugaron a favor de la renovación del swap.

De todas formas, el ex funcionario vislumbra que el BCRA tendrá la posibilidad de conseguir dólares frescos provenientes de la liquidación de la cosecha, a pesar, incluso, de que logrará la mejor performance, y que también se deberá hacer frente a pagos con organismos internacionales.

Cepo para rato

"Pero terminará usando los dólares de las reservas para pagarle a China en el caso de que no consiga ninguna otra alternativa, o que no esté negociando ningún crédito puente con algún otro sector, como puede ser la financiación por parte de bancos de inversiones internacionales, de algún país o de organismos multilaterales. Por lo pronto, van a seguir manteniendo el cepo para que no se le escapen los dólares", detalla Ramírez.

Amilcar Collante, economista de Cesur, opina que, por el momento, no hay un avance importante con China, por lo que deberían activar líneas de financiamiento con organismos, ya que el stock de reservas está muy bajo y la liquidación de la cosecha viene retrasada.

Pedido al FMI

"El FMI, en tanto, como máximo dará u$s 5000 millones, pero para el nuevo acuerdo y programa, no para saldar el swap", agrega. De todas formas, aún no aparecen señales muy concretas de la proximidad de un desembolso del Fondo.

"Si se paga con reservas implica que caen las brutas, que son el total, pero no las netas, que ya tienen restado el swap", explica Ramiro Tosi, otro ex funcionario del Ministerio de Economía.

"Implicará que parte de las liquidaciones del campo se usen para pagar. No creo que quieran hacer eso en estos momentos, seguramente deben seguir las gestiones políticas y técnicas para renovar el tramo activado, donde se pagan los intereses y se renueva el capital. Si suponemos una tasa del 7% anual, serían unos u$s 340 millones".