Semana clave para la acción más líquida del mercado: 7% del capital y nuevos inversores

En diciembre de 2024, el Grupo Galicia anunció la compra de la filial argentina del HSBC. En ese momento pagó u$s 274 millones al contado y además, como parte de pago, entregó u$s 11,7 millones de ADS (las acciones del Galicia que cotizan en Nueva York).

El acuerdo y el valor de la operación se había cerrado en abril de 2024 y comprometía al HSBC a esperar al menos 180 días desde diciembre para, eventualmente y si así lo quería, deshacerse de esos papeles.

En abril del año pasado, los ADR cotizaban a u$s 24, por lo que el Galicia pagaba la por la filial del HSBC u$s 275 millones al contado y otros u$s 275 millones en acciones del Grupo.

El Grupo Galicia pagó u$s 550 millones por la filial local del HSBC, pero los vendedores terminaron embolsando u$s 910 millones. Un premio a la espera.

Con el tiempo, los papeles del Galicia subieron de precio y esta semana el HSBC, cumplidos los seis meses de espera, los vendió a un valor de u$s 54,25 por papel. Es decir, se hizo de u$s 635 millones más.

Precios del mercado

Es verdad que los británicos no vendieron en máximos. El pico de las acciones de Grupo Galicia desde que el HSBC se hizo de los papeles se observó en diciembre pasado, cuando marcó un valor de u$s 75 por ADS (ayer cerraron a u$s 56).

Eduardo Escasany, de Grupo Financiero Galicia.

Ese precio de fin del año pasado reflejaba el muy buen balance del grupo, con utilidades récord en 2024 fruto de esta compra y de los millones que ganaron invirtiendo en deuda del Banco Central, prácticamente lo único que podían hacer los bancos hasta el año pasado.

Con la compra del HSBC -hoy Galicia Más, aunque en pocos días todas las sucursales se unificarán como Banco Galicia- el grupo creado por la familia Escasany alcanzó un valor de mercado de u$s 9260 millones.

Fuentes del Galicia contaron que ayudaron al HSBC a ofrecer los papeles que se vendieron esta semana. Hicieron un road show conjunto para contar qué pasaba en el banco y en la Argentina, haciendo hincapié en la transformación económica que se puso en marcha con el gobierno de Javier Milei y la fuerte recuperación del volumen de crédito colocado al sector privado, una tendencia que esperan se consolide de aquí en adelante.

Las acciones que vendió el HSBC equivale al 7% del capital del banco. Según confiaron en el Galicia, se colocaron entre fondos de inversión que hacen operaciones a largo plazo.