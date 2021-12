Seguidilla de compras del BCRA: qué significa, cuál es la estrategia y cuánto durará

El Banco Central (BCRA) acumuló hasta ayer diez jornadas consecutivas sin vender dólares de sus reservas en el mercado oficial de cambios, luego de un extenso período en el que estuvo perdiendo fuertes cantidades en ese mercado para atender a la demanda mayorista y contener el avance del tipo de cambio oficial.

Desde principios de la semana antepasada, la autoridad monetaria ha estado obteniendo moderados saldos a favor tras sus intervenciones , lo que implica que por ahora deja de perder dólares por esa vía y que retoma la senda de compra de divisas para recuperar parte de las reservas que tuvo que vender.

Este cambio de tendencia obedece, principalmente, a cuestiones estacionales en el ingreso de dólares al país por parte del sector del agro, que en los últimos días este sector ha estado generando una mayor oferta por la liquidación de la cosecha del trigo. Además, se da en el contexto del estricto cepo cambiario que impuso el Gobierno .



Sólo en la jornada de ayer, los agroexportadores ingresaron al mercado oficial de cambios casi u$s 300 millones. La semana pasada, liquidaron más de u$s 600 millones, con un promedio de más de u$s 150 millones por cada rueda. La semana antepasada, el monto ascendió a más de u$s 680 millones , unos u$s 136 millones promedio por cada jornada.

Sin embargo, por las fuertes ventas que realizó a principios del mes, en lo va diciembre el BCRA acumula un saldo negativo de unos u$s 320 millones por sus intervenciones. De no presentarse algún cambio importante hasta el jueves, lo cual no está previsto, la entidad cerraría el mes con el primer resultado negativo para un diciembre desde 2015.