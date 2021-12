Dólar: buen año en el peor diciembre desde 2015 para las reservas

El Banco Central (BCRA) sigue con su racha de compras moderadas de reservas en el mercado oficial de cambios. Hoy obtuvo un saldo positivo de unos u$s 25 millones tras su intervención , en una jornada con bajo nivel de operaciones, en la que se negociaron menos de u$s 220 millones en el segmento de contado.

De este modo, tras un extenso período de pérdidas, la entidad acumula diez ruedas consecutivas sin ventas netas de reservas en el mercado oficial. Este cambio de tendencia se debe cuestiones estacionales en el ingreso de dólares del agro , que en los últimos días ha estado generando una mayor oferta por la liquidación de la cosecha del trigo.

"La perceptible mejora en el nivel de ingresos del sector agroexportador permite que la autoridad monetaria continúe exhibiendo saldos positivos por sus intervenciones diarias, aún en un contexto de bajo nivel de actividad ", señaló Gustavo Quintana, operador de PR Cambios.



Con este último resultado, el Central redujo las ventas netas acumuladas durante el mes a alrededor de u$s 320 millones . A tres ruedas de finalizar el mes, de no presentarse algún cambio importante, lo cual no está previsto, la entidad cerraría diciembre con el primer resultado negativo para un mes de diciembre desde 2015.

En el acumulado de 2021, muestra un saldo positivo de u$s 5500 millones , siendo el único año con compras netas desde 2016 y el más elevado desde 2014, lo cual se explica por el estricto cepo cambiario y por los fuertes ingresos de dólares al país por parte del sector del agro, gracias a la escalada del precio internacional de la soja y de otros commodities.

Dólar blue y oficial



El BCRA convalidó hoy un avance de 24 centavos sobre el tipo de cambio mayorista, que cerró en $ 102,54, con lo cual compensó la inactividad de los tres días anteriores por el fin de semana y el festivo, mientras el minorista subió a $ 107,5 en Banco Nación y a $ 107,94 en el promedio de las entidades financieras.

Por su parte, el dólar blue volvió a retroceder. El paralelo anotó este jueves una leve baja de 50 centavos para cerrar en $ 200,5 para la compra y $ 203,5 para la venta . Así, redujo la brecha a menos de 99% respecto al oficial mayorista y a alrededor de 88% en relación al minorista.