Se derrumba el riesgo país: ¿cuándo volverá Argentina al mercado de deuda?

El mercado percibe que la Argentina está cada vez más cerca de regresar al mercado internacional de deuda para refinanciar los próximos pagos. El derrumbe del riesgo país por debajo de 1000 puntos, algo inédito desde las PASO de 2019, apunta hacia esa dirección, aunque aún falta recorrido para que habilite colocaciones a tasas razonables.

El optimismo del mercado, sostenido por mejores expectativas respecto a la macroeconomía, anuncios sobre la llegada de "dólares frescos" y gestiones para realizar un "repo" para pagar los próximos vencimientos de deuda, impulsó este lunes subas de hasta 2,6% en los bonos y el riesgo país cayó 53 puntos hasta situarse en 914 unidades.

El riesgo país cae y busca ahora quebrar los 900 puntos: por qué suben los bonos

El regreso a los mercados internacionales será muy necesario para el país para rollear los vencimientos de deuda soberana en dólares previstos para 2025 y años siguientes, en un escenario en el que las reservas netas del Banco Central continúan en terreno negativo, en torno a los u$s 6000 millones, de acuerdo con cálculos privados.

Cada vez más cerca



Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, asegura que se puede salir al mercado internacional de deuda en cualquier momento, pero hacerlo ahora sería irresponsable por las altas tasas que habría que pagar, por encima del 10% en dólares. Cree que la Argentina lo hará cuando el riesgo país baje a 700 puntos.

"Si la Argentina logra mejorar sus reservas y el apoyo global permite ir desarmando el cepo en los próximos meses, la posibilidad de acceder a los mercados en junio irá creciendo a medida que el riesgo país vaya bajando. En ese caso, no se descartaría ver al riesgo país en 700 puntos en el segundo trimestre de 2025", señala Aurum.

El agente de bolsa estima que con esos 700 puntos la Argentina ya podría, quizás con una emisión chica, regresar al mercado internacional de deuda o quedaría muy cerca de hacerlo. Aún más, si la Reserva Federal de Estados Unidos sigue bajando las tasas de interés, lo que reduciría el costo final de endeudamiento para el país.

Los analistas de Facimex estiman que los avances en el programa que están llevando adelante el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo permitirán que el riesgo país caiga a la zona de 800 puntos hacia fin de año, una compresión "significativa pero todavía insuficiente" para que la Argentina regrese al mercado internacional de deuda.

Sin embargo, creen que "está cada vez más cerca de volver" y lo haría durante el primer semestre del próximo año para rollear los u$s 4800 millones que vencen en julio. Estiman que, bajo las condiciones actuales del mercado, el riesgo país debería comprimir a la zona de 650 puntos para hacerlo a tasas de un dígito a mediados del próximo año.

"Creo que el riesgo país tendría que estar por debajo de 800 puntos para volver al mercado. Probablemente se dé hacia mediados del año que viene. Quizás, ahí Caputo lo haga con alguna emisión chica para ir tanteando a los mercados. No lo descarto, porque viene con un envión muy fuerte", agrega Gustavo Neffa, director de Research for Traders.

Neffa sostiene que si continúa este buen momento de los mercados hacia la Argentina, posiblemente podría realizarse una colocación de deuda de entre u$s 1000 millones y u$s 3000 millones el próximo año en los mercados internacionales con el objetivo de rollear los compromisos en dólares previstos para julio, cuando vencerán u$s 4800 millones.