Reunión clave en el BCRA: ya definieron qué hacer con la suba de tasas

Como todos los jueves, habrá reunión de directorio en el Banco Central. Pero como el dato de la inflación de septiembre será publicado recién el viernes a las 16,00 por el Indec, adelantarán su decisión sobre la tasa de interés.

Suba de tasas

Los números que manejan en el Gobierno son de un alza de precios de entre el 6,5% y el 7 por ciento. Creen ver una desaceleración con respecto al 7% de agosto, aunque más no sea mínima si arrojara el 6,9%, por lo cual no habría necesidad de subir nuevamente la tasa de interés de los plazos fijos, ahora en el 75% de tasa nominal y con una tasa efectiva anual (TEA) del 107% si se renueva el capital e interés a su vencimiento cada 30 días.

Los plazo fijos pagan un interés de 6,25% mensual para depósitos de hasta $ 10 millones, con lo cual la tasa sería negativa frente a una inflación del último mes mayor. "No se evalúa si la tasa es real o no de ese modo", se jactan en el Gobierno.

Qué miran

"La inflación pasada no es la relevante, la relevante es la inflación esperada, y ahí se toma en cuenta el REM. Además que no importa sólo la esperada para el mes que viene, porque el horizonte de evaluación para la política monetaria es necesariamente más largo. En el último REM, el promedio para los próximos tres meses estaba en el área del 6%", destacan en el gabinete económico. Allí recalcan que la tasa de política no se evalúa solamente con el dato del IPC.

La premisa del BCRA al no subir la tasa es evitar alimentar más el déficit cuasifiscal con las Leliq y frenar el encarecimiento del crédito, ya que cada vez que suben la tasa, automáticamente sube el costo de financiación, tanto de un adelanto en cuenta corriente como de un préstamo personal.