Reservas netas del BCRA: por qué mejoraron, aunque aún son negativas

Producto de las fuertes compras del Banco Central durante febrero, tanto las reservas netas como líquidas mejoraron en lo que va del mes, aunque subieron en menor medida que las compras: fue por el pago al FMI de u$s 648 millones, y la intervención en el MEP y en el CCL.

El viernes el BCRA publicó la "Planilla de reservas internacionales y de liquidez en moneda extranjera" al 31 de enero, lo que permite no sólo tener el dato preciso de reservas netas y líquidas a fines de enero, sino también mejorar la estimación para febrero.

Así las cosas, desde PPI estiman que al 31 de enero las reservas netas bajo la metodología FMI se encontraban en -u$s 10.042 millones, al considerar como pasivos de corto plazo los depósitos del Tesoro en el BCRA por u$s 3.186 millones y pagos de Bopreal a 12 meses vista por u$s 1.936 millones.

En tanto, las reservas líquidas se ubicaban en u$s 10.508 millones. Según cálculos de PPI, las netas habrían trepado u$s 1.034 millones en lo que va del mes a - u$s 9.008 millones el 19 de febrero, mientras que la liquidez habría subido u$s 402 millones a u$s 10.910 millones.

Desde la consultora Outlier observan que desde fin de año las reservas netas a secas vienen mejorando, pero a un ritmo bastante menor que las compras netas de BCRA. Esto se debe más que nada a las compras del Tesoro para pagos netos de deuda y a la intervención en CCL/MEP.

En el caso de las reservas netas más depósitos de gobierno el nivel es mejor, pero la dinámica es claramente peor, por la caída de los depósitos como resultado de los últimos pagos de deuda. Esto pone de relevancia la importancia del acuerdo del FMI.