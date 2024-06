Reservas: negocian en silencio con China por el swap

Las reservas del BCRA no están creciendo al ritmo que lo venían haciendo hasta mayo. Ayer la entidad que preside Santiago Bausil terminó la rueda con compras por u$s 20 millones en Forex-MAE, el mercado oficial de cambios. De esta manera, en cuatro jornadas acumuladas en junio las compras suman u$s 126 millones, un monto que debería ser como mínimo la adquisición del BCRA en una sola rueda.

Lo que siempre hay que observar al cierre de las operaciones es el volumen operado dado que reflejan la oferta de los exportadores. Ayer fueron u$s 278 millones, el valor más elevado en estas cuatro jornadas de junio, pero aún así lejos de los u$s 450 millones operados a mediados de mayo. Las reservas brutas treparon u$s 50 millones para cerrar en u$s 29.416 millones.

Desde los mercados, una de las incertidumbres pasa por el swap con China. Y la ausencia de novedades al respecto crean temores de que el BCRA deba sacrificar reservas. Cuando la entidad que preside Santiago Bausili informó los estados contables, quedó reflejado que los vencimientos por la deuda en yuanes son equivalentes a u$s 2.906 millones en junio y u$s 1.938 millones en julio. En total, u$s 4.844 millones.

Un tema relevante en este sentido es que, como el acuerdo es confidencial, desde el gobierno no pueden efectuar declaraciones sobre la marcha de las negociaciones o si se va a refinanciar o pagar los próximos vencimientos. Esa confidencialidad del préstamo con el Banco del Pueblo de China hizo que esta modalidad de crédito sufriera muchas críticas, justificadas. ¿Qué tasa se paga por acceder o activar el swap? ¿El BCRA pone algo de garantías o no? ¿Cuáles son las cláusulas en caso de incumplimiento y bajo qué tribunales se ejecutan? Este manto de confidencialidad hace que el gobierno no pueda realizar comentarios explícitos sobre la marcha de las negociaciones. De hecho, cualquier movimiento en contra incluso puede arruinar la negociación.

Todo indica que no se cancelará todo el swap en estos vencimientos. Se refinanciará una parte aún en discusión. Las partes están ganando en confianza mutua, proceso siempre lento y clave en las relaciones con China. Los gestos son claves y por ello el viaje de la canciller Mondino, Santiago Bausili y el secretario de Finanzas Pablo Quirno hace dos meses en ese sentido.

La clave de sumar reservas pasa por despejar dudas sobre los vencimientos de la deuda en 2025. Suman según la consultora 1816 u$s 17400 millones acumulando los bonos soberanos en dólares, la deuda provincial y los Bopreales emitidos por el BCRA. El ex Deutsche Matías Tamburini señaló ayer que "estas situaciones (por la corrección de precios) generan que rumores infundados se agranden y el mercado les asigne veracidad, provocando que los miedos aumenten y las caídas se profundicen. Lo mismo pasa en los rallys pero de manera inversa". Agregó que "los largos tiempos que está tomando la aprobación de la ley bases, la aprobación de la revision del FMI, los rumores sobre la cancelación del swap con China y las andanzas ridículas de los miembros del Congreso son el cocktail perfecto para gatillar esta corrección. Ahora si el Ejecutivo se mantiene en la senda del equilibrio fiscal, si la ley bases termina siendo aprobada, si el FMI aprueba la revisión, si finalmente el Congreso no logra sus locuras y el swap con China se renueva, ¿seguirán los bonos cayendo uno o dos dólares por día ? Veremos".

Así están planteadas las cartas en los mercados. Por lo pronto, en silencio, las negociaciones con China se van desarrollando. Incluso la intención oficial es cancelar a mediano plazo este empréstito en un contexto de crédito internacional en mercados y siempre con superávit fiscal como garantía de confianza.