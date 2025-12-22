El contado con liquidación en $ 1556 ya supera ampliamente el techo de la banda cambiaria, que se encuentra en $ 1520, y pasa a ser el dólar más caro de todos en la Argentina.

Es el tipo de cambio que usan las empresas para dolarizarse libremente en el exterior, ya que todavía hay cepo para la compra de divisas de personas jurídicas. Se levantará el 1° de enero, pero solamente para las utilidades de este año.

Rulo del dólar

El MEP, en cambio, que es el dólar que se consigue en el mercado bursátil para tenerlo en la Argentina, cotiza a $ 1495, por lo que la brecha con el CCL se amplió a más del 4%.

Obedece en parte a la cantidad de emisiones provinciales y corporativas que hubo en las últimas semanas en el exterior, que se entraba con dólar cable, como se conoce al CCL, lo que impulsó una suba en su precio.

Cómo se hace

La oportunidad está para quienes tengan sus ahorros en otros países y necesiten, o quieran, traerlos a la Argentina, porque se ganan más del 4%, justamente por la diferencia entre las cotizaciones del contado con liqui y del MEP.

Claro que para que los inversores decidan repatriar sus ahorros a la Argentina debe volver la confianza a los mercados.

Carry

Por lo pronto, según Delphos Investment, el mercado argentino cierra un año excepcionalmente volátil, pero con fundamentos que habilitan una visión constructiva hacia adelante en bonos, estrategias de carry y acciones.

En este contexto, son optimistas con los activos argentinos: esperan mayor compresión del riesgo país en bonos soberanos, un régimen cambiario que favorezca estrategias de carry y un crecimiento económico que impulse mayores valuaciones en acciones.