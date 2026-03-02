Licenciado en Economía por la UBA y Master en Dirección de Empresas de UCEMA, José Luis Pérsico fue designado director del Banco Nación. Se trata de un profesional de larga trayectoria en la industria bancaria. Sus primeros pasos fueron dados en el Banco Río y Banco Francés en sectores operativos y crediticios. Con posterioridad, estuvo a cargo de la Gerencia de Créditos y Cobranzas y Gerencia de Negocios en Citibank y HSBC, ámbitos en los que desarrolló su especialización. En 2007 ingresó a Corporación América donde trabajó por más de 14 años con Eduardo Eurnekián , uno de los empresarios más poderosos de la Argentina, de quien fue una suerte de mano derecha. No por nada lo designó director en Converse Bank (banco comercial del grupo en Armenia) con especial foco en Créditos y Estrategia de Negocios, y Haypost (correo armenio). Fue uno de los founders de Wilobank (primera licencia otorgada a un banco digital por el BCRA) y director administrativo y financiero en Bodega del Fin del Mundo, todas empresas de Eurnekián. En el período 2024/2025 se desempeñó como secretario de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio del Interior.