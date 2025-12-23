El gobernador fueguino, Gustavo Melella, designó a Adrián Cosentino como nuevo presidente del Banco de Tierra del Fuego (BTF).

El nombramiento de Cosentino, que había sido presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y secretario de Finanzas de la Nación, incorpora al banco un perfil técnico de amplia trayectoria en regulación financiera, mercado de capitales y diseño de instrumentos de financiamiento orientados al desarrollo productivo.

Prioridades

Cosentino, quien asume al frente de la entidad en reemplazo de Fabián Musso, expresó que su objetivo es consolidar “una entidad pública cercana al territorio, con una visión de desarrollo centrada en ampliar las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas”.

En ese sentido, señaló que “en esta nueva etapa pondremos un énfasis prioritario en profundizar el rol del banco como banca de desarrollo de la provincia, robusteciendo la matriz productiva e impulsando la inversión y el trabajo en Tierra del Fuego”.

Crecimiento

Asimismo, Cosentino destacó la importancia del “fortalecimiento institucional, potenciando la articulación entre el sector público, el sistema financiero y el entramado empresarial”, en línea con la estrategia del gobierno provincial de consolidar al Banco de Tierra del Fuego como una herramienta central para el crecimiento económico y social de la provincia.

Aparte, Cosentino viene trabajando desde su consultora, Orson Capital, especializada en investment banking y financial advisory, con oficinas en los Estados Unidos, Paraguay y Uruguay, aparte de en nuestro país y entre sus directores figura Pablo Carreras Mayer, quien había sido director del Banco Central.

Además, Cosentino es socio fundador y chairman de la Bolsa Argentina de Carbono, aparte de ser consultor senior del Banco Mundial y del BID para la Argentina y la región.