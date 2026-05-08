Un intenso operativo policial sacudió este viernes a la ciudad alemana de Sinzig, en el oeste de Alemania, luego de un violento atraco a una sucursal bancaria que terminó con dos personas tomadas como rehenes. Las fuerzas especiales lograron liberar a las víctimas ilesas, aunque los responsables consiguieron escapar. La Policía de Coblenza confirmó que los efectivos pudieron “rescatar a dos personas ilesas de una habitación en que habían sido encerradas con llave” dentro del banco atacado, una filial de Volksbank. Sin embargo, las autoridades admitieron que los atracadores ya no estaban en el lugar cuando ingresaron los agentes. El atraco en Sinzig generó un importante despliegue de seguridad y mantuvo en alerta a la población durante varias horas. Las autoridades acordonaron la zona y activaron un operativo especial para controlar la situación y garantizar la seguridad de los ciudadanos. La policía alemana explicó que el ataque fue detectado automáticamente cerca de las 7.00 GMT, algo que ocurre habitualmente cuando se registra un atraco en entidades bancarias. A partir de esa alerta, se desplegaron fuerzas especiales en la zona de Sinzig. Según el portavoz policial, “nos alegramos de que los rehenes, o mejor dicho, las personas, hayan sido liberadas y de que la operación aquí sobre el terreno haya concluido, por el momento”. Tras ingresar al banco, los agentes registraron cada sector del edificio. Las autoridades señalaron que no encontraron a los responsables dentro de la sucursal. “Debemos suponer que el autor o los autores abandonaron el lugar en algún momento, posiblemente inmediatamente después del hecho”, explicó la policía alemana. La investigación sigue abierta y la policía intenta determinar cómo lograron huir los delincuentes tras encerrar a los rehenes en la cámara acorazada del banco. El comunicado oficial indicó que “el autor o los autores se han dado a la fuga del lugar de los hechos, por medios aún desconocidos”. Las fuerzas de seguridad creen que participaron varios agresores en el atraco. De hecho, en las primeras horas del operativo, la Policía informó que se trabajaba bajo la hipótesis de que había “varios agresores y rehenes en el banco”. Entre las personas retenidas se encontraba el conductor de un furgón blindado, según precisaron las autoridades locales. Hasta el momento, no trascendió si los atracadores lograron llevarse dinero u otros objetos de valor. El atraco en Sinzig tuvo una enorme repercusión mediática en Alemania. Imágenes difundidas por la cadena de noticias NTV mostraron a un grupo de policías fuertemente armados ingresando a la sucursal bancaria por una puerta lateral. El despliegue incluyó numerosos agentes de seguridad y un amplio perímetro acordonado alrededor del banco. La policía remarcó que “por el momento, no existe ningún peligro para los ciudadanos que se encuentren fuera del perímetro acordonado”. Entre los puntos clave que dejó el operativo policial se destacan: El caso mantiene en alerta a las autoridades alemanas, que continúan buscando pistas para localizar a los autores del atraco ocurrido en la filial de Volksbank en Sinzig.