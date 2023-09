Qué pide Mercado Pago para abrir los pagos con tarjeta con QR

La pelea por la apertura de los pagos con QR sigue con final abierto y sin un claro ganador. Los roles parecen cambiados: Mercado Pago pasó de retador a incumbente y marca la cancha apalancado en su predominio en las transacciones con ese método de pago, mientras que los bancos piden la interoperabilidad total como si fuese una pelea por el título mundial. "Desde lo técnico y lo comercial estamos bastante lejos", disparó hace unos días Paula Arregui, COO de Mercado Pago, al referirse a la implementación tras la prórroga de 45 días corridos que estableció el Banco Central. Ese plazo vencerá el 16 de octubre, el lunes previo a las elecciones generales.

"Si no nos ponemos de acuerdo en los estándares y en el win-win comercial, es como que cualquier jugador no bancario venga y diga a tu red de cajeros: "Listo, ahora quiero usarla gratis". No sería lo más lógico ni tampoco escuchamos la contrapropuesta", aseguró en un panel del evento Nuevo Dinero.

La declaración de Arregui encendió todas las alarmas, dando a entender que los 45 días no alcanzarán para implementar la interoperabilidad total. "Ya está súper hablado. Es una prórroga para ver dónde quedamos y dónde reacomodamos. Pero desde lo técnico y lo comercial estamos bastante lejos", aseveró

Tras esas declaraciones, la duda quedó instalada: ¿se implementará la interoperabilidad con tarjetas de crédito para los pagos con QR en la fecha que estipuló el BCRA? ¿O, por el contrario, Mercado Pago volverá a pedir una nueva postergación?

Desde el Central, bajaron el tono de la disputa. "Confiamos en que la empresa se mantenga a derecho", contestó una alta fuente ante la consulta de El Cronista sobre cómo reaccionan a la postura expresada por la compañía.

"Pedimos que se nivele la cancha para competir", dispara, por su parte, un ejecutivo de un banco, visiblemente molesto ante la posibilidad de que les corran el arco por segunda vez y, encima, en un contexto de incertidumbre política ante la proximidad de las elecciones.



En Mercado Pago destacan que faltan acuerdos comerciales con todos los jugadores del ecosistema financiero, que incluya comisiones, entre otras condiciones. La compañía fundada por Marcos Galperin destaca que invirtió 30 millones de dólares en su red de QR. Y, además, remarca que harían falta siete meses para alcanzar la interoperabilidad total del sistema. Es decir, recién se podría implementar a partir de enero de 2024. Casualmente o no, para esa fecha es probable que haya otro presidente en la Casa Rosada y otras autoridades en el Banco Central.

Desde los bancos denuncian que la demora de la implementación esconde una especulación política y que, si Mercado Pago no abre su red, Modo no puede competir en igualdad de condiciones. Esto es así porque cuando el comercio tiene un QR "celeste", solo acepta pagos con tarjeta si el plástico está cargado en Mercado Pago.

"El QR interoperable terminará pasando. Tal vez lo demoren un tiempo, pero es imposible que no pase", confía Alejandro Tfeli, Managing Director de Boston Consulting Group.

La pelea, por ahora, no tiene un desenlace a la vista.