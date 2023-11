Proponen profundizar el bimonetarismo para mejorar el financiamiento en Argentina

Con una inflación interanual de 142,7% y tasas de interés que superan el 130%, el financiamiento no llega o lo hace a cuentagotas a empresas que necesitan invertir en proyectos y en capital de trabajo en la Argentina. Tampoco contribuyen a que personas puedan comprar una vivienda. Según un estudio de First Capital Group, los préstamos bancarios representan apenas el 11% del PBI y son uno de los más bajos del mundo.

Ante ese problema que afecta hace décadas a la economía del país, la firma presidida por Miguel Ángel Arrigoni presenta hoy un documento, titulado "Financiamiento para una Argentina que necesita crecer", que será lanzado a las 17.30 horas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Entre otras propuestas, First sostiene la necesidad de profundizar el bimonetarismo, permitiendo que los bancos tomen depósitos y presten con cobertura dólar linked.

"Hay que vincular todo el ahorro a dólares. No solamente a los dólares físicos que tienen depósitos en dólares hoy, sino también a los pesos vinculados a dólares. Los bancos no pueden tomar y prestar en dólar linked. Es una tontería. Están afuera del sistema de ahorro", asegura.

Arrigoni descarta la dolarización y sostiene que, si Sergio Massa es electo presidente e incorpora a Carlos Melconian a su equipo, habría una posibilidad de implementar estas medidas. "Vivimos en pesos y soñamos en dólares. Hay que permitir el curso del dólar, el euro, las distintas monedas en paridad, que fluyan libremente. Que la gente elija su propia moneda", asegura.

"Tampoco daría de baja el peso porque hay algo que se llama señoreaje. Si lo dejás ahí, ¿qué va a pasar? El dólar va a ser tu moneda real y el peso va a pasar a ser el patacón. El futuro es el bimonetarismo", agrega.

Otra propuesta de Arrigoni es que los bancos otorguen créditos hipotecarios en dólares. El especialista destaca que en otros países las entidades bancarias cubren entre un 80% y 120% de la operación inmobiliaria. "Que la gente pueda tener no un 80%, pero por lo menos un 30% de la vivienda en dólares", sostiene.

Además, cuestiona que los préstamos a empresas y pymes sean de acuerdo a su patrimonio y postula la necesidad de un sistema de "Cash Flow Lending", es decir, que tome en cuenta el flujo de fondos activos del tomador para entender la posibilidad de repago real. Esta forma de financiamiento abriría puertas a personas y start-ups que no cuentan con un alto respaldo patrimonial, pero que tienen futuro y un potencial de crecimiento. "Te descuento los cheques, las facturas, los pagarés, todo lo que traigas de flujo", afirma.

Según la investigación, el tamaño del mercado de capitales también es muy pequeño y alcanza al 9% del PBI, mientras que en la región ronda el 50%. "Proponemos cumplimentar la ley 24.441 permitiendo el financiamiento de bienes raíces, construcción, inversiones de Energía, infraestructura, agrobusiness, project finance", afirma.

Crecimiento

"Hace más de 20 años el sistema financiero argentino no le da respuesta ni a la gente, ni a las empresas. No sirve, no está funcionando como un elemento para el progreso", critica el presidente de First Capital Group.

Mejorar el financiamiento implicaría un impacto positivo sobre la actividad económica. "Es difícil decir el plazo porque dependerá del ritmo de implementación de un esquema así. Pero si se implementa el esquema, podría crecer entre 10 y 15 puntos del PBI en pocos años", concluye Arrigoni.