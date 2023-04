Prevén que baje el dólar blue tras la suba de tasas del BCRA

La corrida del dólar llegó a su fin, y se vislumbra que seguirá estable hacia la baja. En gran medida, obedecerá a los 1000 puntos básicos de suba de tasas por parte del Banco Central.

De esta forma, la tasa de interés nominal anual de las Leliq a 28 días pasó del 81 al 91%, mientras la tasa efectiva, renovando capital e interés cada 30 días, ascendió al 141%, la más alta en los últimos 20 años.

Suba de tasas

Simultáneamente, y en pos de impulsar el ahorro en pesos, el BCRA elevó la tasa de interés mínima garantizada y triplicó el monto imponible sobre los plazos fijos de personas humanas, estableciendo el nuevo piso en 91% anual para los depósitos a 30 días hasta 30 millones de pesos.

Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado la tasa mínima garantizada se establece en 85,5%, lo que representa una tasa efectiva del 128,5%.

Tasa positiva

La decisión de la autoridad monetaria se basa en el objetivo de propender hacia retornos reales positivos sobre las inversiones en moneda local y de actuar para preservar la estabilidad monetaria y financiera.

"El BCRA continuará monitoreando la evolución del nivel general de precios, la dinámica del mercado financiero y de cambios y de los agregados monetarios a los efectos de calibrar su política de tasas", señalaron en un comunicado.

"Se busca fortalecer los depósitos en pesos que tendrán una tasa efectiva superior a la devaluación oficial. Se mantienen todos los subsidios de tasas", comentan en el Gabinete Económico.

Dólar blue en baja

Esto provocó un descenso en el blue a $ 465, mientras el Gobierno continuó interviniendo en el GD30 C y D para bajar el MEP a $ 442,50 y el contado con liquidación a $ 445,50, que tuvieron un volumen negociado de u$s 93 millones y u$s 103 millones, respectivamente.

Por ende, el puré MEP, de comprar en Bolsa y revender en el paralelo, puede provocar una baja mayor en el billete este viernes. Incluso, muchas pequeñas y medianas empresas que se apuraron en dolarizar su flujo de caja con la disparada del dólar necesitarán pesos para el pago de sueldos.

Lo que se viene

Como el lunes es feriado, es probable que entre viernes y martes ocurra esta desdolarización de carteras, por la necesidad de pesos para afrontar el pago de salarios.

En el Gobierno la idea es mantener a los dólares bursátiles en $ 440 y al blue en $ 450, y que a partir de ahí siga a la inflación, ya que bajarlo más es costoso y no saben si lo pueden mantener después.

Son conscientes que la corrida no hubiera pasado si el mismo viernes que salió el dato del Indec con el 7,7% alarmante del IPC hubiesen subido la tasa, y con la mitad que ahora hubiera alcanzado. Pero el presidente Miguel Pesce se oponía. Ahora, el vicepresidente segundo, Lisandro Cleri, hombre de Massa en el BCRA, tomó la batuta.