Prevén la convergencia de las cripto con las finanzas tradicionales en 2025

En pleno mercado alcista, con el Bitcoin tocando máximos históricos por encima de los u$s 107.000, Catherine Chen, directora de VIP y clientes institucionales de Binance, visitó Buenos Aires con la convicción que 2024 fue un momento crucial en la joven historia de las criptomonedas y la expectativa que en 2025 habrá una convergencia entre las finanzas tradicionales y el ecosistema de activos digitales.

En diálogo con El Cronista, aseguró que espera "un muy buen año para la industria".

¿Qué balances haces del mercado cripto en 2024?

Si tuviera que usar una palabra para describirlo, diría que está en transición. Lo más importante para los usuarios institucionales fue la introducción de los ETF. Ese paso envía una señal sobre la legitimidad de esta clase de activos a los inversores, individuos de alto patrimonio y grandes instituciones de todo el mundo. Esta clase de activos es formalmente reconocida por las principales instituciones y proveedores de servicios financieros. Los ETF también fueron aprobados por el regulador. Para muchas de las personas que han estado al margen, este es un momento de cambio. Pero el cambio no significa que simplemente van a empezar a invertir de inmediato. Las personas comienzan a reconocer que esta es una clase de activos legítima y que está aquí para quedarse porque rara vez un ETF de esta magnitud es deslistado.

¿Eso influyó en la suba de la cotización de Bitcoin y otras criptomonedas?

El mercado ha estado un poco arriba y abajo, pero generalmente en tendencia alcista, lo que envía todas las señales correctas, pavimentando el camino para la próxima fase de crecimiento en 2025. Creo que 2024 fue un año de transición. El mercado está madurando. Hay mucha más regulación que se está introduciendo en todo el mundo. Definitivamente creo que el momento más histórico, si en el futuro miramos hacia atrás, sucedió en 2024. Por supuesto, también debería mencionar la elección de Trump. Él está nombrando a funcionarios que son realmente amigables con las criptomonedas. El mercado definitivamente se está moviendo hacia la próxima era.

¿Son las critpomonedas todavía el hermano menor rebelde del mercado financiero, o ya son una parte más de las finanzas tradicionales?

Todavía no lo es, pero si tuviera que usar otra palabra para describir el próximo año es convergencia. No sucederá en un año o en unos pocos meses, tomará tiempo, pero definitivamente estamos convergiendo lentamente en múltiples aspectos. Por ejemplo, la volatilidad de Bitcoin sigue siendo alta, pero ha estado disminuyendo en comparación con antes. En términos de entorno regulatorio, hay mucha más claridad en este momento. Europa está implementando MICA. Tienes reguladores que realmente están dedicando tiempo y lanzando su propia regulación relacionada con activos digitales a nivel local. Y luego, por último, en términos de infraestructura de la industria estamos atendiendo mejor al inversor institucional de las finanzas tradicionales. Como exchange, Binance es una empresa muy joven, pero estamos aprendiendo y adaptándonos. En última instancia, creo que los dos sistemas convergerán. No sucederá de la noche a la mañana, pero habrá coexistencia.

Grandes jugadores como BlackRock y JP Morgan están ofreciendo a sus clientes invertir en ETF de Bitcoin y Ethereum. ¿Son una competencia para Binance?

No pensamos en ninguno de ellos como competidores. Somos la exchange más grande del mundo. Tenemos la mejor liquidez, la mejor profundidad de órdenes y también la base de usuarios más grande. Nuestro interés es que el mercado sea más grande, para avanzar en la tecnología blockchain y ayudar a impulsar la adopción. En muchas áreas, de hecho, trabajamos juntos. En Binance ofrecemos un tripartito bancario. Permitimos que nuestros principales inversores institucionales coloquen su colateral en forma de bonos del Tesoro con el banco, pero que al mismo tiempo puedan operar en la plataforma. Nuestros socios son esas instituciones bancarias tradicionales. No solo coexistiremos, incluso espero con ansias más colaboración en el futuro.