Predijo el crash financiero del 2008 y pronosticó qué podría pasar con las acciones y los bonos en las próximas semanas

El mercado de bonos y acciones padeció una de las semanas de mayor incertidumbre en años. Tras la caída del Silicon Valley Bank (SVB), la entidad financiera Credit Suisse sufrió un fuerte derrumbe en Wall Street, con una caída de 17% que arrastró a todo el sector financiero.

Al contexto problemático también se le sumó la quiebra del Signature Bank, lo que produjo temor de un efecto arrastre hacia otras compañías del sector. Algo que podría haber superado al crash ocurrido en 2008, que tuvo a la financiera Lehman Brothers como una de las primeras grandes víctimas.

Michael Burry, quien es reconocido por haber sido uno de los pocos gestores de fondos que se adelantó a las crisis de las hipotecas subprime, insinuó que el mercado de valores de EE. UU. podría tocar fondo en unas semanas, si la historia se repite.

"En octubre de 1907, Knickerbocker Trust fracasó debido a apuestas arriesgadas, lo que provocó el pánico. Otros dos pronto fallaron y se extendió. Tres semanas después, el pánico se resolvió y los mercados tocaron fondo", continuó Burry.

El jefe de Scion Asset Management estaba relatando el "pánico de los banqueros de 1907", cuando una operación corta fallida culminó en una corrida bancaria en Knickerbocker Trust, uno de los bancos más grandes de la ciudad de Nueva York. Ante eso, John Pierpont Morgan Sr. comprometió parte de su fortuna para calmar a los inversores y restaurar la fe en el sistema bancario.

El incidente provocó una ola de retiros y una crisis crediticia, desencadenando una de las caídas bursátiles más grandes de la historia, dejando al Promedio Industrial Dow Jones casi un 50% por debajo de su pico del año anterior.

El tuit de Burry sugiere que ve un paralelo entre la intervención del fundador de JPMorgan para detener ese pánico y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), el Tesoro de EE. UU. y la Reserva Federal que acordaron el domingo garantizar los depósitos de Silicon Valley Bank.

Uno de los tweets publicados por Burry en los últimos días, que luego borró.

Burry aseguró que no está preocupado las presiones actuales sobre los bancos, que tuvo caídas de grandes firmas como Bank of America y Citigroup, del orden del 10% en los últimos cinco días, y los bancos más pequeños cayendo aún más. "Esta crisis podría resolverse muy rápidamente", dijo. "No veo verdadero peligro aquí".